Estadounidense de Chicago, Theresa Fallon es la fundadora del Centro para estudios sobre Rusia, Europa y Asia (CREAS), con sede en Bruselas. Es experta en ciberseguridad, comercio y energía. Y asesora para las relaciones de EE UU con China y para la OTAN. De visita en Madrid, ha mantenido un encuentro en la Asociación de Periodistas Europeos donde se ha mostrado convencida de que Putin llegará hasta el final en Ucrania y preocupada de que un desliz ruso en la frontera con Polonia pueda desencadenar la III Guerra Mundial.

Para esta experta, nos encontramos ante un cambio de era y de paradigma en las relaciones internacionales. Destaca que de una semana a esta parte, con la guerra televisada, asistimos a una UE más unida y a una OTAN más activa en la defensa de la democracia, con unos países neutrales que imponen sanciones bancarias a Rusia y una Alemania que ya no se queda mirando los conflictos desde la distancia. Fallon predice que Ucrania claudicará ante cualquier acuerdo de paz por excesivo sufrimiento, 20minutos ha conversado con esta experta sobre por qué Putin ha decidido invadir Ucrania y cuál es el papel de Europa, la OTAN o China en el conflicto.

¿Por qué piensa que Putin ha decidido invadir Ucrania en este momento?

Creo que lo que estamos viendo en Ucrania es fruto de un proyecto que ha ido fraguando Putin en su aislamiento durante la pandemia de covid-19, aunque hace tiempo estaba en su agenda. Escribió un artículo en verano en calidad de historiador en el que reflejaba que Ucrania no era en realidad un país, sino que siempre fue parte de Rusia. Además, lo que está haciendo no es solo recuperar territorios de la Unión Soviética, sino que está intentado retrotraerse a la época imperial. Me da la impresión de que Putin está intentado construir su legado, porque se hace mayor y creo que está pensando en cómo será recordado. Como el Putin de Palacio o como el gran líder capaz de recontruir la antigua Rusia.

Parece que Putin quiere tomar el país vecino asaltando y destruyendo sus principales ciudades, pero ¿podrá anexionarse a los ucranianos?

Todos los analistas dicen que los ucranianos van a dar la batalla y no se van a rendir fácilmente. Putin puede ocupar el territorio, pero los ciudadanos defenderán su país. Es como una lucha de David contra Goliat. Ucrania está cansada de ser el lugar sobre el que todos bailan. Los nazis, los soviéticos, la hambruna, esta gente se ha criado de manera que conciben que lo más importante es defender su país. Y ya estamos viendo a ucranianos de la diáspora regresando a combatir, lo cual resulta admirable sabiendo cómo de difíciles son las circunstancias y las pocas posibilidades que tienen contra el gigante ruso.

¿Rusia pensó que sería más rápido controlar Ucrania?

Creo que Putin minusvaloró la respuesta de los ucranianos. Creyó que sería pan comido, pero se está comprobando que el Ejército ruso puede contar con un buen equipamiento, pero sus soldados no están bien formados para la guerra.

¿Tiene Putin alguna oposición interna que pueda frenar esta guerra?

Rusia es un régimen paranoico y autoritario que cuenta con nula oposición. La única quizás sea la de Alexei Navalny, que está en prisión y solo de tanto en cuanto consigue enviar mensajes al exterior. Pero aun así estamos asistiendo a algunas protestas públicas en las calles, a sabiendas de la gente de que eso puede suponer un grave coste a su integridad. Los medios de comunicación están controlados por el Estado y dan una visión muy sesgada de lo que ocurre en Ucrania. A los famosos se les prohíbe pronunciarse... Pero hay protestas porque la juventud está en redes sociales y tiene una visión diferente.

¿Ve suficiente la reacción de la UE y la OTAN frente a la invasión?

Me hubiera gustado que se anunciaran las sanciones impuestas antes de la invasión. Putin habría recalculado sus opciones. Mi impresión es que de todos los encuentros bilaterales con Macron, Scholz, Orban... Putin sacó la impresión de una UE débil y dividida. Creyó que las sanciones se asemejarían las de 2014, cuando Crimea, y pensó que podría asumirlas. No creo que se esperase este tsunami creciente de sanciones. Eso sí, hubiese sido mejor que Europa hubiera dado muestras de esta unanimidad en las sanciones duras antes de la invasión.

¿Las sanciones entonces le parecen una medida eficaz?

Creo que la UE ha dado un giro este fin de semana importante en su manera de afrontar el conflicto. Antes del viernes las sanciones me parecían fláccidas, no había nada que pudiera dañar realmente a Putin, nada del SWIFT ni la energía. Porque Europa pretendió sanciones que no le dolieran a ningún estado miembro. Pero eso es un oxímoron, si dañas te dueles. Esto prueba que Europa solo responde cuando hay una gran crisis. Así ha sido siempre. No planifica, su fuerte no es la estrategia.

¿Ve posible de que la invasión de Ucrania derive en Guerra Mundial?

Estoy verdaderamente preocupada con que haya un efecto salpicadura. Por eso creo que la OTAN está reforzando sus tropas y su equipamiento en el flanco este. Porque se producen errores. Tienes muchos soldados, áreas de confusión y vas al límite. Me preocupa que, por ejemplo, una bomba no tan inteligente caiga unos kilómetros más al oeste, sobre un camión dentro de las fronteras de Polonia. Entonces aplicaría el artículo 5 y se desencadenaría la III Guerra Mundial. Y todo depende de cuánto de inteligente sea esa bomba que has lanzado. Eso la OTAN contra Rusia, y nadie quiere cruzar esa línea roja. Pero estamos en un momento muy, muy peligroso.

¿Y ve a Putin capaz de materializar su amenaza nuclear?

Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo y ha dado señales de ello, con el anuncio de que realizaba ejercicios nucleares. Si eso no es una amenaza clara... Es un recordatorio de lo que es capaz. Además, he leído a analistas rusos que dicen de que existen armas nucleares tácticas de menor potencia y que si Putin se ve demasiado contra las cuerdas podría hacerlas explotar en el Mar Báltico. Para mí eso es espantoso. Mira qué ocurrió en Chernóbil, cómo creció la incidencia del cáncer en Europa, ¿Imaginas lo que supondría una explosión nuclear en el Báltico? Es realmente aterrador.

¿Contempla algún escenario en el que Putin pueda tener una salida digna y a tiempo antes de un desastre como el que teme: mundial o nuclear?

Creo que los ucranianos rogarán por la paz, porque van a sufrir mucho. Y creo que van a aceptar lo que Putin les proponga. No creo los ucranianos tengan ninguna posibilidad de negociar. Pero el problema viene después. Putin podrá sellar un acuerdo, pero no conseguirá hacerse con los ucranianos.

¿Cómo ve a Zelenski, el presidente de Ucrania?

Como un auténtico líder. EE UU le ofreció escapar y esconderse, pero él contestó "no necesito una salida, necesito munición". Esa frase se inscribirá en algún monumento en el futuro cuando él ya no esté. Está lleno de energía y creo que no es algo habitual en un líder en Europa. Podía haber huido, con su familia, que está en el punto de mira, pero se ha quedado en el país y eso es inspirador para su gente. El hecho de que no se muestre cobarde, a pesar de que su vida corra peligro, que en Moscú no quieren hablar con él sino hacer cosas repugnantes, le ha convertido en un líder carismático. Además, desmonta también el discurso de Putin de que es un lider nazi, si es judío... Putin sigue instalado en la dialéctica de la KGB, no ha evolucionado.

¿Cuál es el papel de China en este conflicto? ¿Lo ve de mediador?

Para mí hay varias cosas a tener en cuenta. Algunos expertos calcularon que Rusia confrontaría con el Oeste con Ucrania y que China lo haría con Taiwan, en el Este, porque así tendrían más facilidades ya que nadie quiere una guerra con dos frentes. Aunque no son lo mismo Ucrania y Taiwan, sí que China ha recibido una buena lección con las sanciones impuestas a Putin. Y se ha debido sorprender de la dureza de las mismas. Tampoco hay que olvidar que Rusia y China sellaron un pacto de no agresión en febrero, sin embargo, la revuelta global contra la guerra le ha forzado a no ser visto como un aliado de Moscú. Tiene que guardar la compostura y podría incluso ofrecerse para reconstruir puentes entre Ucrania y Rusia, aunque sinceramente no sé qué puede obtener Ucrania. Tampoco sé cómo China puede ocultar que sabía que la guerra venía, pues hizo acopio de petróleo y grano. Pero no le interesa confrontar con el Oeste porque lo necesita para su economía.

¿Cómo definiría el conflicto, si no es uno de ejes oeste contra este?

Creo que es claro que el conflicto está claro. Es autocracia (China y Rusia) contra democracia. Esta es la realidad, pero China no quiere verse encajada ahí.