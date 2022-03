Felipe Vilas: "El veterinario es el único profesional formado y con experiencia para cuidar la salud de los animales"

Los veterinarios son acaban de lanzar una campaña con el hashtag #LosMejoresEnLoSuyo para recordar algo que resulta tan obvio que parece superfluo insistir: que ellos son los únicos profesionales cualificados para responsabilizarse de la salud de nuestros animales de compañía. Pero no sobra teniendo en cuenta gente que demasiados propietarios aún no acuden a estos profesionales cuando detectan un potencial problema; los automedican; se fían de los consejos de otros propietarios sin conocimientos específicos; e incluso les proporcionan medicamentos pensados para uso con humanos.

"Es fundamental que la sociedad sepa que los veterinarios son los únicos profesionales que cuentan con un conocimiento adquirido durante todos los años de formación universitaria, así como los posteriores de especialización, junto a toda su experiencia en el trato con animales a lo largo de su actividad profesional", defiende Felipe Vilas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA).

También piden medidas concretas para permitir que los veterinarios dispongan de los medicamentos necesarios para ejercer su oficio bajo cualquier circunstancia, "algo imprescindible para un correcto ejercicio clínico en su día a día y posible desde que el 28 de enero entró en vigor un reglamento europeo que posibilita que se hagan los cambios pertinentes en la legislación".

"A día de hoy", explica el presidente de COLVEMA, "si un animal requiere un tratamiento de varios días, el veterinario tiene que hacer una receta y que el dueño vaya a una farmacia a conseguirlo, pero en las farmacias no están siempre disponibles los medicamentos veterinarios. Pedimos que se nos autorice a suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento completo del animal. No queremos ser centros de venta como tal, pero sí tener los medios para tratar a nuestros pacientes".

"Pedimos es equipararnos la mayoría de países de la UE, Francia, Alemania, Países Bajos, dónde el veterinario puede manejar el medicamento tenga o no receta"

Vilas continúa poniendo un ejemplo: "Si esto no se soluciona, el veterinario se puede encontrar con una tesitura complicada, imagine un perro con neumonía al que receta un antibiótico, porque no se lo puede vender directamente al propietario, pero este no lo encuentra en la farmacia y vuelve. ¿Qué puede hacer ese veterinario? ¿No le aplica ese necesario tratamiento? Se lo tiene que aplicar o sería una mala praxis. Lo que pedimos es equipararnos la mayoría de países de la UE, Francia, Alemania, Países Bajos, dónde el veterinario puede manejar el medicamento tenga o no receta, que los que no tienen prescripción se venden en tiendas sin ningún tipo de control veterinario, cuando nosotros somos los más indicados para entregarlos con recomendaciones y pautas de administración".

Es decir, que con esta campaña COLVEMA apela a los dueños de las mascotas, pero también al colectivo de veterinarios y a la sensibilidad de las administraciones públicas, que a nivel estatal se traduce en los ministerios de Agricultura y Sanidad.