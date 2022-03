Estopa, en 'El hormiguero': "De nuestros ídolos de jóvenes, solo nos falta colaborar con Robe de Extremoduro"

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Estopa. Los hermanos Muñoz (David y José) presentaron en el programa de Antena 3 su primera colaboración con Fito y los Fitipaldis, una nueva versión de su tema Camiseta de Rokanrol.

"Fito no tiene WhatsApp y le mandamos un mail con la canción pidiéndole hacer la colaboración. Nos dijo que sí inmediatamente y es que Fito, cuando no le conoces, te cae bien, pero cuando lo haces, te lo comes", señaló José.

David, por su parte, afirmó que "de nuestros ídolos de juventud, ya hemos colaborado con Fito y con Sabina, solo nos falta hacerlo con Robe de Extremoduro".

Además, los cantantes comentaron con Pablo Motos la reanudación de su gira Fuego, donde retomarán los conciertos que tuvieron que aplazar por España en 2020 debido a la pandemia por coronavirus.

"Comenzamos en Orlando y en Madrid, en el Wizink Center, lo hemos llenado y hemos tenido que ampliar la fecha, pero nunca pensamos que vamos a completar el aforo de un recinto", comentaron los invitados.