España no enviará armas a Ucrania aunque otros países de la UE sí lo harán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó este lunes que España vaya a enviar armas letales a Ucrania, tal y como hacen otros países occidentales, y destacó la aportación española a la ayuda humanitaria y a la provisión de material defensivo como chalecos y cascos.

En una entrevista en TVE, Sánchez defendió el acuerdo adoptado en el seno de la Unión Europea para destinar 450 millones de euros, a través del Fondo Europeo para la Paz, al envío de armamento a Ucrania y recordó que España ya contribuye a ese fondo para mandar armas a través de la UE, aunque no mandará armas de forma directa a Ucrania. Sí han decidido hacerlo ya otros países de la Unión Europea como Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Grecia o Polonia -en total, 18 de los 27 miembros-.

En este sentido, Sánchez quiso dejar claro que la aportación concreta de España se limita de momento a material defensivo para el Ejército ucraniano y a la ayuda humanitaria, de la que ya se han enviado 20 toneladas.

El Gobierno si que reforzará la presencia de tropas españolas en el este de Europa, sumando así más efectivos a los que ya están en países como Bulgaria o Letonia en el marco de las misiones que la OTAN tenía desplegadas ante la amenaza de Rusia antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Además, Bruselas anunció que utilizará el Centro de Satélites de la UE, situado en la ciudad madrileña de Torrejón de Ardoz, para prestar asistencia geoespacial a Ucrania frente a Rusia, tal como había pedido Kiev.

La posición de la OTAN es reforzar las fronteras de los países aliados y ahí estará España sin ninguna duda"

El primer anuncio vino este lunes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien durante un viaje oficial a Líbano habló de reforzar los contingentes militares españoles ya existentes en el este de Europa, lo que no implicaría una nueva misión para las tropas españolas.

El objetivo, según avanzó Robles, es demostrar al Gobierno de Vladimir Putin que la Alianza Atlántica "no acepta amenazas" y condena la "invasión" de Ucrania. No obstante, la ministra no aportó más detalles al respecto, no dio cifras de cuántos militares españoles más se unirán a esas misiones y se remitió a la reunión de la Alianza. "La posición de la OTAN es reforzar las fronteras de los países aliados y ahí estará España sin ninguna duda", señaló.

800 militares desplegados en misiones OTAN

España tiene unos 800 militares desplegados en misiones de la Alianza Atlántica en el este de Europa en tres contingentes diferentes. Uno de ellos, con cuatro aviones de combate Eurofighter en Bulgaria. Un segundo compuesto por tres buques de guerra en el mar Negro. Y el tercero, con 80 blindados en Letonia. En el próximo mes de abril está previsto que se desplacen otros seis cazas, con 130 efectivos más, hacia Lituana.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió el acuerdo adoptado en el seno de la Unión Europea para destinar 450 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania "para continuar en la defensa justa" del país. "Los ministros de Exteriores de la UE tomamos por primera vez en la historia la decisión de utilizar el Fondo Europeo de la Paz para facilitar armas para continuar en esa defensa justa y legítima", explicó Albares en una entrevista en la radio pública.