La relación de Makoke y Kiko Matamoros es tremendamente tormentosa desde que se separaron. Las discrepancias son su día a día, y se responden mutuamente desde los platós. Sin embargo, finalmente el tertuliano ha decidido atajar las "mentiras", según dice, a golpe de demanda.

Desde el plató de Viva la vida, la modelo aseguró el sábado que, al contrario de lo que dice su exmarido, la casa en la que vive su hija Anita Matamoros no es de él, sino de ella; que él no está pagando su deuda con Hacienda; y que ha mentido para no asistir a las vistas judiciales.

Pero este domingo, el colaborador, también en Viva la vida, le respondió muy tajante: "Estás metiendo los dedos en los enchufes. Aquí la única que miente eres tú. En diciembre dijiste que yo debía más de un millón a Hacienda, y el 1 de enero Hacienda público que mi deuda con ellos es de 780.000 euros. Las liquidaciones las tienen las productoras, en esta casa [Mediaset] saben que la que miente eres tú".

"Yo no interrumpo ningún proceso judicial. Fui cuando me citaron y al entrar en sala dije que hasta que no me entere de lo que me acusa la fiscalía... Lo que quiero es saberlo para prepararme, me acojo a un derecho constitucional de no declarar. La segunda vez que me citan tengo Covid. Pido volver a declarar y está prevista mi declaración para el día 4", respondió.

"Yo no he dicho que las casas estén a mi nombre, porque si fuera así no viviríais allí tú, ni tus hijos ni tu novio. La casa está a nombre de una sociedad tuya, de la que tengo una parte. Como socio voy a pedir la parte proporcional de la explotación que se ha hecho de ese inmueble durante años", sostuvo Kiko Matamoros.

Ante lo que él considera que son mentiras de su exmujer, el tertuliano anunció medidas drásticas: "Voy a interponer una demanda por injurias y calumnias, aparte de por otros temas. Hasta aquí llegaron las aguas. Mientes tú y en sede judicial. Dices que has pagado esas casas. Tienes derivada la deuda porque estás argumentado de qué cuentas han salido los pagos de esas casas. Vas a responder judicialmente, se acabó la broma".