Anita Matamoros, muy contenta en su nueva etapa tras independizarse

Anita Matamoros está más feliz y ocupada que nunca desde que dejó el nido familiar donde vivía con su madre Makoke y ha decidido independizarse y dedicarse por completo a su trabajo como influencer.

No la faltan alegrías ni en lo personal ni en lo profesional. Su vida de adulta está funcionando a las mil maravillas de momento, al igual que su vida amorosa junto al empresario Nacho Santandreu, 16 años más mayor que ella.

Así lo ha contado ante las cámaras de la prensa en el último evento al que ha acudido. "Estoy muy, muy feliz, en una etapa muy dulce", ha confesado con una amplia sonrisa.

"Estoy trabajando un montón con marcas que me encantan", ha explicado también. "No puedo contar mucho, pero tengo varias cositas entre manos". Sin embargo, no ha querido hablar de su padre, Kiko Matamoros, o sus hermanos, con los que continúa teniendo una distanciada relación.