La brutal masacre que está llevando a cabo Putin contra el pueblo ucraniano no está pasándose por alto. Multitud de personalidades a lo largo y ancho del mundo están denunciando esta nueva guerra y pidiendo que vuelvan las vías diplomáticas. En España se han pronunciado famosos como Ana Obregón, Javier Bardem, Rafa Nadal o Carlota Corredera, desde Sálvame.

"Todos estamos muy pendientes del desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania" ha comenzado a decir Carlota durante el programa. "Tengo una persona muy cercana que es de allí. Una mujer que tiene allí a sus dos hijos, a sus cinco nietos, y está desesperada. Lo único que me decía ayer era 'no nos abandonéis, no abandonéis al pueblo ucraniano'".

"Es terrorífico todo lo que está pasando. Toda mi solidaridad para ellos y también para los compañeros que están allí jugándose la piel para contarnos lo que está sucediendo, los excesos y la barbarie que está cometiendo Putin, que en Ucrania son 44 millones de habitantes. Es un país europeo que está siendo masacrado".