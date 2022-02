Adelántate a las secuelas de la película que arrasa en Netflix con la trilogía de ‘A través de mi ventana’ en Amazon

A través de mi ventana es la película que está arrasando ahora en Netflix. En tan solo unos días se ha convertido en un fenómeno que ha dejado a los fanes enganchados con ganas de una segunda parte en la historia de amor entre Raquel y Ares, los protagonistas. Si tú también te has enganchado a esta peculiar relación, estás de suerte porque la plataforma de streaming ha confirmado que habrá dos secuelas más.

Pero, ¿dónde nació esta historia y cómo podemos adelantarnos a saber qué pasará con Raquel y Ares? La película está basada en la novela de Ariana Godoy y la saga se llama Hermanos Hidalgo, así que si no puedes esperarte al estreno de Netflix, la escritora tiene ya escritos los tres libros de esta historia. Por tanto, sabrás de una vez qué pasa con la protagonista y su vecino, antes de que la plataforma lance las secuelas. A través de mi ventana es el primer libro, A través de ti, el segundo y A través de la lluvia el tercero, que está a punto de publicarse.

Tranquilidad, porque en Amazon tienes disponibles los libros en físico, si eres de los que todavía lee en papel, marcando y subrayando, y en Kindle, si quieres empezar a leer desde ¡ya! No te lo pienses mucho, recuerda que la película no solo se ha convertido en una de las favoritas del género juvenil en España, sino que también ha logrado escalar en el catálogo de Netflix, posicionándose como una de las más vistas ¡desde las primeras horas de su estreno!

No obstante, si eres más de audiovisual, de cine y de Netflix. Recuerda que estás de suerte, porque la película tendrá, no solo una segunda parte, sino que también ¡una tercera! Así lo confirmó Netflix, que ha escogido a Marçal Forés para dirigir la película con un guion de la mismísima escritora.

