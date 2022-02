El presidente del Foro de la Sociedad Civil: "España es uno de los países más ricos e imbatible en infraestructuras"

Jesús Banegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil, ha presentado el libro 'España en perspectiva: El estado real de la nación', en el que la entidad ha diseccionado las fortalezas y debilidades del país a nivel económico y social. Banegas, en una entrevista concedida a 20minutos, destaca que España es de los más ricos del mundo e "imbatible en infraestructuras". No obstante, también advierte de debilidades preocupantes como el nivel educativo y la alta tasa de desempleo.

Planta de Ford en Almussafes (València) FORD

¿Cuáles son los principales logros de España y las principales carencias?

España, jamás, nunca jamás, ha sido un país subdesarrollado, nunca ha tenido una renta per cápita por debajo de la media mundial, nunca. Por tanto, los que hablan mal de España que se cuiden. Dos, estando entre los países desarrollados, hemos estado en la parte de abajo.

Se refiere a históricamente, ¿no?

Históricamente. Estamos hablando de siglos. Pero hay un momento histórico extraordinario y es que a la mitad del siglo XX España comienza a tener un crecimiento económico que no había tenido nunca y se dispara como un cohete. No hay ningún país de occidente -es decir, excluyo China, Corea, Taiwán, Hong Kong- que hayan crecido seguido tantos años con una tasa anual tan alta. Es un caso inaudito. El medio siglo que va desde el segundo medio siglo de la historia de España del siglo XX.

De 1950 hasta 2004-2005 es una etapa brillante y sin igual. Desde entonces, hemos comenzado, aunque no está a la vista y la gente no se da cuenta, un proceso preocupante, y es que después de medio siglo de converger ahora estamos divergiendo. Y eso es preocupante.

¿Con la media europea?

Con la media europea, por supuesto. En esa situación, ¿cuáles son los grandes logros de España y cuáles son sus principales limitaciones? El principal logro de España es que ha tenido una economía dinámica y desde mediados de siglo cada vez que los gobernantes han acertado, han hecho son las cosas bien los resultados son magníficos.

Contenedores en el Puerto de Barcelona. 20M EP

España es un país en el que se puede confiar, y no lo digo como patriota, que lo soy, sino con datos. El Plan de Estabilización del año 59 de Franco -estabilización por no decir lo que fue, liberalización, lo que pasa que a Franco no le gustaba la palabra liberalización- fue una obra maestra del género y los resultados fueron espléndidos.

¿Cuál fue, en su opinión, el siguiente éxito?

Felipe González, ex presidente del Gobierno Europa Press

La entrada en el Mercado Común Europeo, que venía ya de un poco antes pero que fue la etapa socialista de Felipe González quien la gestionó, todos los resultados fueron espléndidos.

Cuando muchos españoles creían que España iba a tener déficit comercial, los europeos nos iban a dar mil vueltas, sucedió exactamente lo contrario. En España de tener unas perspectivas de déficit con Europa tenemos superávit, por tanto, otro triunfo.

¿La entrada en el euro fue otro hito?

Aznar, en un acto reciente Europa Press

Absolutamente. Cuando España entró en el euro, yo fui compañero de viaje de Aznar por todos los países europeos como presidente de las organizaciones internacionales de CEOE, nadie creía en España, nadie creía que íbamos a cumplir las condiciones de Maastricht.

Las cumplimos y España se disparó como un cohete. Y cuando, después de la crisis financiera última, hubo un Gobierno, que fue el de Rajoy, que hizo las cosas bien, España volvió a disparar su crecimiento. Es decir, España es una economía que cuando está bien gobernada funciona muy bien.

¿Qué otros logros de España destaca?

Ya en una visión estática, España es un país rico, tenemos un nivel de renta que, aunque está por debajo, estamos entre la veintena de países más ricos del mundo. De eso no hay ninguna duda. Dos, tenemos la mejor dotación de infraestructuras del mundo. ¿Esto es una exageración? No. Nuestro libro demuestra empíricamente que, en energía, en transportes y tecnología para la sociedad de la información, que son las grandes infraestructuras, somos un país de primera.

Un conductor llena el tanque de su coche en una gasolinera de Madrid. Andrea Comas / Reuters

En energía, España, dependiendo del petróleo como les pasa a todos los europeos, tiene una producción eléctrica más basada en energías renovables que cualquier otro país. Como ingeniero, afirmo que la red de transporte y generación de energía eléctrica de España está en el último estado del arte, por tanto, somos un país… Y luego que los precios sean bajos o altos eso son cosas de política económica y de…, pero no tiene nada que ver con las infraestructuras.

¿Las infraestructuras de España son óptimas o mejorables?

En transportes, España tiene la mejor red de carreteras de Europa. Estamos muy bien autovías, autopistas, etc. Nos hemos pasado varios pueblos con inversiones en trenes de alta velocidad, porque tienen un coste excesivo con respecto a los ingresos que procuran, pero más vale que nos excedamos que que nos falten infraestructuras. Solamente China y Estados Unidos tienen más que nosotros.

Renfe programa el tercer servicio AVE entre Madrid-Orihuela a partir del 28 de febrero 20M EP

De tren de alta velocidad, ¿no?

Sí. Y, en general, una red de ferrocarriles espléndida. Tenemos más aeropuertos con más tráfico que cualquier país del mundo y tenemos una red de puertos magníficos.

¿Cómo estamos en tecnología?

En tecnología para la sociedad de información yo fui pionero hace como 8 o 10 años diciendo en una conferencia en Santander una frase que me gusta repetir porque acerté: España, por primera vez en su historia, tiene su reloj tecnológico en hora.

Le acaban de dar un premio al presidente de Telefónica y repite mi frase 8 o 10 años después. Con datos superrealistas de la Comisión Europea, España tiene una dotación en infraestructuras tecnológica mejor que cualquier país.

Macron, presidente de la República Francesa. Europa Press

Por ejemplo, en fibra óptica de alta velocidad España tiene más cobertura en los hogares y en las empresas que Italia, que Francia, que Inglaterra, que los países con los que hay que compararse, que es Francia. Por separado y todos juntos, es impresionante los avances que conseguimos.

La penetración de la telefonía móvil es espectacular, en los precios competimos, es decir, España tiene, por primera vez en su historia, las herramientas tecnológicas que posibilitan el crecimiento económico al mejor nivel.

¿Verdaderamente estamos al nivel de las grandes potencias europeas?

Creo, sinceramente, que no hay ningún país del tamaño de España, aquí nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante y es que nos comparamos con datos iguales, nuestros peers, nuestros semejantes. Yo no me voy a comparar con Japón, que está muy lejos, con Estados Unidos ni con Luxemburgo. Me comparo con Francia, con Italia, con los cuatro grandes países europeos. En infraestructuras somos un país imbatible.

Como decía un viejo anuncio de Philips, mi padre era electricista y recibía una revista, “mejores no hay”, o sea, digamos que hay iguales, pero no mejores. Por tanto, en infraestructuras somos un país de primera división.

Otro ámbito importantísimo de España: la salud y la calidad de vida. Todo el mundo lo sabe, pero nosotros damos datos espectaculares. Con datos de serie de revistas internacionales y comparados con los principales países, somos el país de más longevidad de la Tierra, somos el país que más y mejor cura las enfermedades curables, las que no tienen cura no. Somos el primer país del mundo a una distancia sideral en trasplantes.

España realizó 4.781 trasplantes en 2021, un 8% más que en 2020 Europa Press

¿Y qué opina de nuestro sistema sanitario?

La cobertura de la sanidad española es de una generosidad absoluta, es decir, esto lo hacemos además indiscriminadamente: tiene el mismo derecho un centenario español que haya nacido en Castilla que un pobre inmigrante que llegue ayer.

Todos los parámetros que miden la calidad de la salud ponen de manifiesto que España es top, pero lo más importante es algo que hemos descubierto y que no se dice en España, se dice lo contrario: el gasto público que España aplica a la salud es inferior al de otros países. Eso significa que, además, somos más eficientes, conseguimos más con menos.

Aquí, en España, se les llena la boca, sobre todo a las izquierdas, de que hay que gastar más. No, no, no, hay que gastar mejor. En ninguna empresa, en ningún periódico, en ningún lugar, en ninguna familia se gasta por gastar. Se gasta viendo cuál es el gasto más eficiente, ¿verdad? Por tanto, lejos de reclamar más gasto público, no, no, con menos gasto público hemos conseguido ser líderes mundiales.

Prueba de PCR para detectar Covid UCV

Y luego en calidad de vida y todos los parámetros que tienen que ver con el respeto a las minorías, con el respeto al género, con que hay agua potable, estamos claramente entre la media docena de países mejores del mundo.

Por tanto, tenemos un plan, unas infraestructuras, una calidad de vida sin igual. Otra dimensión importantísima de España: la economía española, esto es poco conocido, a la gente en España no le gusta hablar bien de sí misma ni mirar bien a España, a mí sí, somos un país muy competitivo.

Hay un dato para medir la competitividad internacional de un país, que es el porcentaje que las exportaciones representan en complemento al PIB. Exportar es competir mundialmente, nadie te hace ningún favor, tienes a todo el mundo en contra; España, en la última década, tiene un saldo comercial positivo con el mundo.

¿Exportamos siempre más de lo que importamos?

Sí. La cuota de mercado español crece, cada vez es más alta y nuestras exportaciones representan ya más de un tercio del PIB. Esa cifra está por encima hace ya 10 años de la de Francia, de la de Inglaterra y la de Italia. Solamente Alemania nos gana. No es mala noticia esa.

¿Qué exporta España?

Exportamos automóviles, que es un mercado ultracompetitivo y sofisticado; exportamos productos agroalimentarios; exportamos maquinaria; exportamos ingeniería, exportamos también aceite, lechugas. Es decir, la exportación en España es de una sofisticación extraordinaria y no exportamos cualquier cosa, exportamos cosas valiosas que cada vez tienen más presencia en los mercados internacionales.

Archivo - El aceite de oliva ocupa el segundo lugar en las exportaciones cordobesas. EXTENDA - Archivo

Dicen que la industria automovilística no es española. Quien dice eso no sabe de lo que habla, con perdón. Los dueños de las empresas automovilísticas que están en España dejan toda la riqueza aquí menos los dividendos que se llevan a su país. Como no los reparten, se queda todo aquí.

Es decir, los salarios, los impuestos. El que esa industria arrastre, además, a una industria ya propiamente española de componentes que es de clase mundial es una deriva magnífica. Por singularizar mucho, esos son los factores a mi juicio más relevantes e importantes.

¿Cuáles son las principales carencias o debilidades de España?

Carencias y debilidades. La primera es la educación. La educación se ha envilecido en España. El esfuerzo, el mérito, el respeto al profesor, la autoridad del aula, los contenidos serios se han devaluado, y eso es dramático, es dramático.

Una profesora da clase en una aula de cuarto de ESO de un instituto de Tarragona. ROGER SEGURA / ACN

La ideología socialista se ha adueñado de las aulas. Los pedagogos, que son gentes que dicen a otros cómo se enseña lo que ellos no tienen ni idea, han sustituido a los que saben matemáticas, física, geografía, música, literatura, y eso es muy preocupante. Pero lo más preocupante no solamente es que la educación sea mala en contenidos, que eso inhabilita a las personas para que encuentren trabajos de contenido valioso y puedan vivir mejor, sino también en valores.

Los sindicatos han dicho y tienen escrito que por qué tiene que estar el profesor en una tarima más alta que los alumnos, barbaridades de este tipo. Yo soy viajero con los ojos abiertos y he viajado a Finlandia, a Corea, a los países que más han avanzado en educación y ahí se hace exactamente lo contrario de España. La educación está perjudicando mucho a las personas y al porvenir de España, porque luego el desarrollo de las empresas de la economía se basa en las personas y sus capacidades.

La Formación Profesional abre las puertas a casi la mitad de las ofertas de empleo en La Rioja 20M EP

Por tanto, la educación, a mi juicio, es uno de los dramas que tenemos en España. Lo terrible es que, como los resultados cuando se miden son malos, el Gobierno, en vez de resolver el problema, lo oculta regalando aprobados a gentes que no merecen ser aprobadas, con lo cual no hay suspensos, todo el mundo aprueba.

En época del Gobierno de Felipe González, un ministro muy valioso de Economía comentó con motivo de la primera reforma socialista de la educación que ablandarla, facilitarla, tenía un problema y es que luego tenían que trabajar, y en las empresas, en todas sin excepción, desde un fontanero que elija a alguien para trabajar con él a un consejero delegado de un grupo empresarial, eligen a los mejores, a los más valiosos, y eso el Gobierno no lo puede cambiar.

¿La tasa de desempleo es otra debilidad de España?

Una mujer observa un anuncio de una Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). ÓSCAR CAÑAS / EP

El desempleo es un drama, es una vergüenza. La tasa de empleo de España, de la que nadie habla, es muy baja. En los países más civilizados, más admirables, más a copiar, seis de cada diez personas trabajan entre las que deberían estar trabajando, según estadísticas internacionales, que van desde 16 años a la edad de jubilación. O sea, de la población que en teoría es ocupable, ¿cuánta ha trabajado?

En los países líderes, por encima del 60; los siguientes, próximos a 60, y España en el 47-46. Qué casualidad, los países en los que más gente trabaja son Suiza, Holanda, los países ricos, es decir, son ricos porque hay mucha gente trabajando. ¿Y por qué en España se da esa tasa? ¿Por qué en España hay tan poca gente trabajando? Porque el marco laboral que tenemos en España es el peor del mundo. Es triste decirlo, pero en España tenemos un sistema laboral que conlleva el desempleo.

Y lo más terrible es que parece que a los partidos de izquierdas al final lo que les gusta es que haya muchos desempleados y dar muchas subvenciones y poner el salario mínimo para que haya menos empleo, por supuesto; hacen lo contrario de lo que habría que hacer.

España está llena de estudiantes señoritos que no trabajan; Holanda, como son ricos, no son señoritos. Los estudiantes en Holanda trabajan 9 de cada 10; en España, uno de cada 10. ¿En qué trabajan? Rellenando los anaqueles de las grandes superficies de seis a diez de la mañana, a nueve de la mañana, poniendo latas, conservas, y los fines de semana echando gasolina en las gasolineras.

¿Cree que los empresarios quieren contratar pero no encuentran candidatos?

Los empresarios están poco animados a contratar, porque un empresario lo que más desea en este mundo es contratar gente y lo que más detesta es despedirla. Yo no conozco a ningún empresario de ninguna ideología que no disfrute, que no se sienta triunfador cuando contrata a gente, cuando aumenta la plantilla y que no lo pase mal y se sienta amargado cuando tiene que despedir a la gente.

No conozco a ninguno de cualquier ideología. Este es el segundo drama que tenemos en España. Y el tercero es que nuestro marco institucional, las reglas del juego que determinan el comportamiento de la sociedad, se está deteriorando. Dentro de los deterioros más importantes, está el ataque furibundo de la izquierda a la independencia del Poder Judicial.

La división de poderes y la independencia judicial son un elemento fundamental del mundo civilizado. Que la Unión Europea esté llamando la atención a España por no respetar eso a mí me da vergüenza. Los países más civilizados de la Tierra respetan a los jueces y aquí, en España… Por otra parte, las leyes cada vez se respetan menos y un país que no respeta sus propias leyes es un país poco serio. Por tanto, la falta de respeto a las leyes, a la legalidad vigente y la extralimitación y el convertir una democracia liberal de división de poderes en una democracia totalitaria donde el que gana las elecciones lo puede todo es otra preocupación que como español tengo y, además, lamentablemente, está fundada.

¿Cómo podría mejorar España como país?

En España, desde la triste frase de “que inventen ellos”, nunca se le ha prestado mucha atención social y política a la innovación. Pero en el año 86, gobernando los socialistas, en España se puso de moda la I+D, la innovación, la tecnología y comenzamos a tener esfuerzo, gastos públicos y privados que fueron creciendo, creciendo y creciendo hasta que en el 2008 se interrumpió y ha declinado y estamos parados.

Durante ese tiempo, la investigación privada española generó productos y exportación tecnológica interesante, menos de la que deberíamos, pero creció, y la ciencia española comenzó a estar en el mapamundi; medida por el número de artículos científicos que se publican en las revistas de crédito, España comenzó a desarrollarse muy bien hasta llegar a un punto en el que tenemos un problema muy grave y es convertir la ciencia en tecnología a través de la acción empresarial.

No aprovechamos lo que inventamos, lo que desarrollamos, lo que creamos como ciencia en la universidad. ¿Y por qué? Primero, porque en España tenemos una ley de ciencia, que en su momento era moderna pero ahora ha quedado antigua, en la que prácticamente hace incompatible la función empresarial con la función académica. Es decir, uno o es empresario o es profesor.

¿Cómo afecta el desafío independentista a Cataluña y a España? ¿Daña el progreso social y económico de la propia Cataluña y también la del conjunto de España o no está afectando?

Digamos que eso se suponía y ahora simplemente está consolidado. Hay un caso, tengo un amigo, un gran economista que ha escrito monografías sobre el asunto, y me advirtió hace ya años que España… que Cataluña iba camino de Quebec. Quebec era la región más rica de Canadá y cuando se metió en el lío independentista desde entonces ha ido descendiendo y perdiendo protagonismo.

Manifestación independentista de la Diada del 2021. ACN

A Cataluña le está pasando eso a mayor velocidad. Cataluña, de haber sido siempre la región muy beneficiada por la política económica de los Borbones, de Franco, de la República y actuales, está perdiendo vitalidad. Las empresas que se han ido, todo el mundo sabe que no volverán durante décadas. El medioambiente político catalán es un ambiente de una inseguridad jurídica absoluta.

Barcelona, que fue una ciudad maravillosa en los Juegos Olímpicos, la capital de Europa, se ha convertido en una ciudad cada vez menos atractiva. Yo siempre he creído, y ahora ya me da la razón la historia, que, por supuesto, la independencia no es posible por una razón muy simple: porque para que uno sea independiente alguien tiene que reconocerte y los catalanes no consiguen que nadie les reconozca porque es imposible que reconozcan un invento que carece de ningún contenido serio ni histórico.

Pero lo terrible es que la sociedad catalana mayoritariamente está de acuerdo en seguir en ese lío y todos saben que eso no conduce a ningún sitio de ninguna manera. Ahora está sucediendo algo terrible y es que la Unión Europea está investigando el papel que tuvo la Unión Soviética en el proceso independentista fallido catalán sobre la base de investigaciones de la Guardia Civil. Nos tienen que investigar desde fuera lo que hemos aportado nosotros.

Cataluña está siguiendo el paso de lo que se llama desde un rigor una nación fallida, es decir, una nación que no tiene vertebración, que no es seria, que no genera confianza. A mí me da una pena grandísima porque sigue habiendo empresas magníficas en Cataluña y me da pena que todo un capital, un desarrollo se esté tirando por la borda. Lamentable. Bueno, hoy día todo el mundo sabe que la independencia de Cataluña no es posible y, por tanto, simplemente me da mucha pena que un trozo de España muy dinámico esté perdiendo posiciones, porque eso, a su vez, nos afecta como país.