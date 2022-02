La Geoda de Pulpí aumenta sus medidas de seguridad tras unos actos vandálicos: "Está en manos de la justicia"

Ubicada en la ‘Mina Rica’ junto a la barriada de Pilar de Jaravía en la Sierra del Aguilón, la Geoda de Pulpí (Almería) sigue siendo el “espectacular” reclamo turístico, sin perder ninguno de los valores que la han llevado a ser declarada Monumento Natural de Andalucía, a pesar del reciente ataque de unos vándalos.

En Nochevieja un hombre y una mujer decidieron entrar en esta geoda gigante de unos ocho metros de longitud por dos metros de altura, provocando daños por los que han sido detenidos por la Guardia Civil, aunque afortunadamente las características de los mismos hacen que sean inapreciables para los visitantes.

Los daños a este Monumento Natural han sido mínimos

Mario Barrera es uno de los turistas que este martes recorría la ‘Mina Rica’ y confirma este extremo a Efe: “No se nota en absoluto. Me he asomado y si no me dicen que se han colado unos vándalos, no me doy cuenta. Está todo bien cuidado, perfecto. Es alucinante. Lo aconsejo al cien por cien. Es una experiencia para toda la vida”, dice.

Mila Carretero, la geóloga que coordina las visitas, insiste a Efe: “La Geoda se encuentra en perfecto estado”. Explica que es cierto que dos personas accedieron el 31 de diciembre con botas y arneses al interior de este monumento natural, por lo que “arañaron la superficie de los cristales” en la parte más profunda, aunque “no se aprecia” a simple vista.

Apunta que la Universidad de Almería lleva a cabo un control de datos que permitió detectar “picos de dióxido de carbono y temperaturas” que fueron los que hicieron revisar las cámaras de seguridad, en las que se podía ver la “intrusión”. “La Geoda se limpia cada cierto tiempo y al hacerlo es cuando se ven esos arañazos”, apostilla.

Con todo, subraya que mantiene todos sus valores y que estos “arañazos no van a minimizar” su valor, resaltando que es la más grande del mundo, puesto que a pesar de la habitual “confusión” con la que se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua, que tiene los cristales de mayor envergadura descubiertos, la de Pulpí es la única que responde plenamente a la definición de geoda.

Represalias tras la intrusión

El concejal de Turismo y teniente de alcalde de Pulpí, Juan Bautista López, recalca que la UAL monitoriza “continuamente” la Geoda, y que las alteraciones de esa madrugada permitieron detectar la profanación, señalando que ahora se han aumentado las medidas de seguridad.

Considera que fue esta pareja la que se delató a sí misma al colgar su supuesta hazaña en redes sociales, incidiendo en este allanamiento a un Monumento Natural -aunque en ese momento no contaba con esa declaración oficial-.

“El daño, realmente, ha sido mínimo, no ha sido tanto como podía haber sido, a simple vista no se aprecia. Pero ese allanamiento y ese delito está en manos de la justicia y esperamos que se tomen cartas en el asunto y sea ejemplarizante”, ha añadido.