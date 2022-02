Antonio Muñoz: "Pido a todas las administraciones que sean coherentes en sus presupuestos con Sevilla"

El actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, lleva desde 2011 en la Corporación municipal como concejal, primero en la oposición y después en el Gobierno. Y, en ambos casos, junto a su antecesor en el cargo, Juan Espadas, que dejó la Alcaldía para centrarse en la tarea orgánica de ser secretario general del PSOE de Andalucía y candidato socialista a la Junta. Sobre él y el actual presidente del Ejecutivo regional ha hablado el regidor hispalense con 20minutos.es.

¿Cómo es su relación con Juanma Moreno?

Muy cordial y correcta. Hasta ahora, solo puedo hablar de lealtad institucional en mi relación con el presidente. He tenido un encuentro con él en San Telmo, donde fijé las prioridades para Sevilla que tienen que ver con la colaboración de la Junta, y quedamos en trabajar juntos para resolver los déficits históricos. Y que, en la medida de lo posible, pudiera haber un mayor compromiso de los presupuestos autonómicos. Entiendo que la relación entre el alcalde de la ciudad de Sevilla y el presidente de la Junta tiene que estar presidida por una lealtad institucional. Y la hay.

¿Y con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez?

A Pedro Sánchez tuve la oportunidad de saludarlo recientemente, pero he tenido ya reuniones con varios ministros, y la relación es también cordial. Lo que yo estoy diciendo cuando me reúno con algún consejero o consejera, con el presidente de la Junta o con representantes del Gobierno central es que sean coherentes en sus respectivos presupuestos con la cuarta ciudad de España y con la capital de Andalucía. Porque si hacemos un análisis histórico de esos compromisos presupuestarios, tanto del Estado como de la Junta, no hay una coherencia entre el papel que juega Sevilla en el Estado español o en Andalucía y los compromisos presupuestarios que aparecen normalmente.

¿Por qué cree que Sevilla está peor tratada que otras grandes ciudades de España?, ¿es un problema de Sevilla?

No. Me hago eco de la opinión de muchos sevillanos para responder esta pregunta. En la Expo del 92 hubo una importante inversión pública que se tradujo en el tren de alta velocidad, el Teatro de la Maestranza, la calle Torneo y en muchísimos ámbitos de la ciudad. Y hubo después una caída drástica de la inversión per cápita en Sevilla, en los presupuestos de la Junta y del Estado, que se ha ido manteniendo en mayor o menor medida. Parece que hay una opinión generalizada de "ya tuvieron bastante". Y creo que eso hay que corregirlo, porque la ciudad sigue creciendo y sigue teniendo necesidades muy importantes.

El alcalde, Antonio Muñoz, durante un momento de la entrevista en su despacho. FERNANDO RUSO

¿Málaga es la rival de Sevilla ahora mismo?

Málaga no es la rival de Sevilla ni muchísimo menos. Málaga y Sevilla, al igual que Granada, podemos colaborar y cooperar con independencia del signo político de quien gobierne en cada momento.

¿Pero a nivel de recepción de inversiones?

No creo que el debate sea si la inversión va para Sevilla o para Málaga. Repito, yo no quiero que disminuyan la inversión o los compromisos que pueda haber con otras ciudades. Lo que reclamo es coherencia con el hecho de ser la capital de Andalucía y la cuarta de España. Y ya está.

¿En que le condicionarán las elecciones andaluzas de este año?

Me van a condicionar porque estoy seguro de que Juan Espadas va a ser presidente de la Junta y, en ese sentido, creo que eso puede producir un efecto positivo en mayo de 2023, cuando toquen las elecciones municipales.