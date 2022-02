La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a valorar públicamente la polémica que se ha desatado en el seno del PP por un contrato adjudicado a un amigo del pueblo de la líder madrileña en el que su hermano tuvo un papel aún por esclarecer con detalle. Lo ha hecho minutos después de que el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, haya roto su silencio sobre el asunto.

"Una comisión de 283.000 euros no es entendible y creo que no es ejemplar", ha afirmado el presidente popular, una aseveración que Díaz Ayuso ha contestado defendiendo el desempeño laboral de su hermano que, apunta, se remonta casi tres décadas atrás. "Tengo claro que no es ilegal, por lo que no le he preguntado más", ha afirmado la líder madrileña sobre la relación de su hermano con la adjudicación a la empresa Priviet Sportive, de 1,5 millones de euros y con el objeto de adquirir mascarillas en la primavera de 2020, en la primera ola de la pandemia.

La presidenta madrileña ha intervenido en los micrófonos de la Cope minutos después de hacerlo Casado. En el programa de Carlos Herrera ha dejado entrever que se enteró de la relación de su hermano con la adjudicación cuando, en septiembre de 2021, se lo dijo Pablo Casado en su despacho de Génova. Después de ese encuentro, como ya dijo este jueves, acudió a hablar con su familiar sobre el asunto. Este le aseguró que la operación era legal y estaba declarada y por ello, ha dicho, no preguntó más. Ni tan siquiera la cantidad que había recibido el hermano de Priviet Sportive.

"¿Cómo saben que hay una comisión y yo no? ¿Cómo tienen esa información?", se ha preguntado la presidenta en directo. "Yo no sé la relación que tiene mi hermano con esta personas (en referencia al administrador de Priviet Sportive)", ha agregado, para insistir en la trayectoria profesional de su hermano como comercial de ventas sanitarias.

"Son personas que llevan trabajando mucho tiempo en ese sector", ha señalado. "No van a poder demostrar que nadie de mi Gobierno ni yo teníamos conocimiento de esta empresa ni mucho menos de lo que hace mi hermano", ha lanzado para añadir que se intenta "enredar" y "mezclar medias verdades".

El futuro de la guerra en el PP

"Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender (...) el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado y un gobierno sólido", ha remarcado. Como ya hizo este jueves, ha retado a cualquiera a que pruebe tratos de favor a su hermano o su entorno familiar.

"Quiero saber por qué ha empezado todo esto", ha señalado en relación a la información de supuestos espionajes en el seno del partido. "A ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es una administración honrada y que no ha hecho absolutamente nada", ha agregado sobre la comparecencia que tendrá lugar a última hora de esta mañana en la Puerta del Sol.

Desde el Gobierno regional se ha citado a los medios de comunicación a una comparecencia del consejero de Presidencia Justicia e Interior, Enrique López; del responsable de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y del de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para dar información sobre este asunto que ha dividido al PP en dos.