Rocío Carrasco ha vuelto a hablar, esta vez en El programa de Ana Rosa. La hija de Rocío Jurado se ha sincerado con Joaquín Prat, hablando sobre sus hijos y sobre las decisiones que tomó siempre pensando en su bienestar.

Alessandro Lequio le ha preguntado por su hijo David Flores, pero Rocío no ha querido comentar nada. "El tema de mi hijo no lo voy a contar ahora. Es un tema dolorosísimo. Y cuando se tenga que ver, se verá", ha dicho muy emocionada.

Terelu Campos, muy amiga de Rocío Carrasco, ha querido salir al paso de su amiga y defender su posición: "Si para mí es horrible hablar del niño, imagino que para su madre. Solo quienes conocemos a esa maravillosa persona, a ese hombre ya, podemos ser conscientes de muchas cosas".

"Entiendo que ella no quiera entrar ahí, porque no podría soportarlo. Ella dice que pensó que hacía lo mejor compartiendo la custodia, y dejó que alguien les envenenara de alguna manera", ha seguido relatando. "Hablar de David es muy complicado. Me resulta muy complicado y no soy su madre. Me cuesta mucho".

Con la voz rota, Terelu ha querido destacar lo buena persona que es David Flores, y lo dolorosa que es la situación para Rocío Carrasco: "Es algo que no he podido digerir. He podido vivir con lo que pasó con Rocío hija... pero con el tema de David, para mí son palabras mayores. Y he visto llorar a Rocío muchas veces por esto".