Rocío Carrasco, en 'El programa de Ana Rosa': "Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata"

Este martes, El programa de Ana Rosa comenzaba con un gancho que ha hecho que nadie quiera despegarse del televisor. Patricia Pardo anunciaba que el Club Social tendría, por primera vez, una invitada muy esperada por todos: Rocío Carrasco.

"Os recomiendo más que nunca que no se pierdan ni un solo minuto del programa, hoy en nuestro Club Social vamos a recibir una visita que nos apetece mucho y que llevábamos mucho tiempo esperando...", ha anunciado Patricia Pardo, una de las presentadoras.

La intervención de Carrasco en el matinal ha comenzado con una breve conversación con Joaquín Prat, donde ha apuntado que no se siente incómoda al estar en el mismo plató que ahora ocupa su hija, Rocío Flores. Carrasco sí ha señalado que volver al lugar donde grabó con María Teresa Campos durante cuatro años le ha producido mucha nostalgia.

Antes de entrar de lleno en la entrevista con Prat, Rocío ha señalado que existen 48 folios en los que Rocío Jurado habla de Antonio David Flores, a quien Carrasco se refiere como 'el ser': "Son 48 documentos en los que Rocío Jurado cuenta lo que vivió con el ser, también narra su vida y la mía, porque expone el sufrimiento". La mujer ha destacado que aún quedan por abrir la cocina, donde ella desayunaba cada mañana y donde se hacía gran parte de la vida de la casa; el comedor y el baño. De esta última estancia, Carrasco ha confesado no saber qué va a encontrar.

Como era de esperar, la hija de Rocío Jurado ha tenido que enfrentarse a la pregunta acerca de qué opina de las declaraciones de su hija en televisión a la que, tajantemente, ha respondido: "Me encantaría reescribir mi historia. Qué duda cabe que si lo pudiera hacer mis hijos hoy estarían conmigo. Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata. Lo hice porque no quería hacer daño a dos niños pequeños".

Respecto al famoso episodio violento de Rocío Flores contra su madre, Carrasco ha señalado que, acerca de ello, ha contado "lo imprescindible" para que se entendiera su historia y que lo ha hecho con "todo el dolor" de su "corazón": "Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se habría entendido nada".

"He salido hace seis meses de estar bajo tierra"

"Para mí no es un plato de gusto porque de este episodio se sigue hablando y lo único que genera es dolor en ella, en mí y en todos. A ella le supone dolor, a mí me supone tener que revivir otra vez lo mismo. Yo he salido hace seis meses de estar bajo tierra. En ese tiempo no puedo cambiar todo lo que se ha formado. No puedo cambiar esa bola en la que ha crecido todo el mundo y esa mentira en la que ha crecido ella".

Carrasco ha pedido que se deje a un lado a Rocío Flores, pues solo le está generando daño: "A mí me mata y a ella le causa dolor. Vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para ir hacia delante". Con esto, ha recalcado que no está capacitada emocional, médica ni personalmente para dar pasos que le piden a diario: "Las circunstancias no son las más adecuadas. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente. Necesito tiempo para recuperarme".

Pese a la insistencia de Joaquín de que esto podría suponer dejar la puerta entreabierta a una reconciliación, Rocío ha señalado que solo es "una puerta que, de momento, se va a quedar así" y lo que va a hacer es apartar el episodio violento con su hija porque solo genera dolor. Además, ha apuntado que si no le hubiera importado el sufrimiento de sus hijos no habría pasado lo que ha vivido en los últimos veinte años: "A lo mejor no habría hecho las cosas como las hice porque todo lo que hice fue mirando por la cara, la mente y la salud emocional de esos dos niños. Aunque todo eso fue un error para mí".

Alessandro Lecquio, por su parte, ha insistido en que entiende la mala relación que Carrasco tiene con Rocío Flores, pero ha querido preguntar a la mujer por qué tampoco mantiene contacto con su hijo, David Flores. Con lágrimas en los ojos y muy tranquila, Carrasco ha respondido que no iba a hablar del tema de su hijo: "Es un tema que, para mí, también es dolorosísimo. No es algo de lo que vaya a hablar, al menos de momento".

Su relación con Gloria Camila y Ortega Cano

De nuevo, Carrasco ha destacado la influencia que pesa sobre Gloria Camila, de quien ha destacado que dice algunas cosas, pero luego actúa de otra manera completamente diferente Además, Rocío ha señalado que no se encuentra completamente recuperada para enfrentarse a una conversación cara a cara con los demás miembros de su familia. También ha explicado que ha decidido participar en varios programas de televisión para que el mundo entienda su punto de vista.

Rocío ha señalado que fue su madre quien decidió que en Montealto no se quedase a vivir José Ortega Cano y, por tanto, no le pueden pedir responsabilidades de algo con lo que ella no tiene "nada que ver". Así, ha narrado que cuando la casa se puso en venta, Ortega Cano se va llevando sus cosas porque la vivienda le recordaba a la cantante: "A él nadie le echa de la casa. Yo no le he dicho nunca que se vaya".

Respecto a las posibles irregularidades de la adopción de Gloria Camila y José Fernando, Carrasco ha señalado que no tiene ningún conocimiento, pues le dijeron que firmase y lo hizo, pues era la tutora legal de sus hermanos. "Habría que preguntarle al 'ser', que fue quien lanzó esa información". "Yo no podía ni encargarme de mí por toda la situación por la que estaba pasando. Vengo de pasar un infierno durante veinte años. Una situación terrorífica. Yo no estaba capacitada y no me dejaban de pasar cosas, a cada cual peor. Y no es solo que me pasaran, sino que veía todo lo contrario retransmitido en televisión. Yo no he podido salir a la calle, a mí me han insultado por la calle. Entiendo que todos vosotros habéis crecido con una versión que no es la real".

La presunta manipulación de Antonio David Flores

A estas últimas palabras, Lecquio ha replicado con un rotundo "eso no es verdad". "Cómo es Antonio David lo dejé claro, y todos lo tenemos claro. Cuando puso la famosa demanda a tu madre de los mil millones. Yo escribí un artículo hablando de él. Teníamos clarísimo cómo era Antonio David y no me he hecho eco de lo que él ha dicho"

En lo que respecta a Fidel Albiac y las acusaciones que se vierten sobre él, Carrasco ha respondido que su marido se defiende donde considera que debe hacerlo, "por la vía legal": "El foco en Fidel se pone porque es el efecto espejo. 'El ser' ha ido minando y creando un caldo de cultivo en el que ha puesto el foco en Fidel para que no se pusiera en él". "Pone a gente por delante para luego él irse de rositas. Va haciendo eso y generando esa imagen, como la que ha creado de mí. Yo me he pasado veinte años escuchando versiones e historias que no tienen nada que ver con la realidad. No es que diste, es que no son reales. Y a día de hoy sigue ocurriendo".

Por su parte, Paloma García Pelayo ha recalcado que tanto Rocío Jurado como su familia conocían del maltrato psicológico que Carrasco vivió junto a Antonio David. Rocío, ha destacado que puede demostrar ese maltrato y que el exguardia civil no la ha demandado: "Ya me gustaría a mí que me denunciara para poder cerrar estar historia de una vez, pero en el juzgado, no en un plató de televisión".

"Mi madre estaría orgullosa de mí al comprobar que ese testimonio ha ayudado a otras mujeres"

"Mi madre estaría orgullosísima de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo... Por un montón de cosas, estaría orgullosa de mí al comprobar que ese testimonio, esa valentía y esa fortaleza me ha ayudado a mí y a otras mujeres a darse cuenta y a dar visibilidad de lo que es el maltrato psicológico y la violencia vicaria".

"Por la parte que viene ahora, que es la parte de la familia mediática, si ella estuviese viva, nada de esto hubiese sucedido. Pero como no está viva y ha sucedido, cuando lo vea va a experimentar un dolor muy grande con esa familia mediática que no hubieran tenido narices a hacer lo que han hecho conmigo si ella hubiera estado viva".

"Los errores que yo cometí fueron cuando ella estaba viva. Ella era una de las personas que me decía que estaba cometiendo un error", ha agregado Carrasco para, después, señalar que, actualmente, sale a la calle "de una forma muy diferente" a como lo hacía antes. "Vengo de que me insulten por la calle y tener que cruzar la calle medio llorando, o de que me insulten en una cafetería a que, de repente, siento el apoyo y el cariño, las miradas cómplices y el empuje, que al final también es lo que te da fuerza para seguir en el proceso de recuperación y saber que lo que estoy haciendo está bien", ha sentenciado Rocío Carrasco.

Para terminar, Rocío Carrasco ha querido enviar un mensaje a Ana Rosa Quintana: "No quiero irme de aquí sin mandarle un beso a Ana Rosa. Mandarte toda la fuerza del mundo y decirte que de esta salimos".