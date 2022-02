Terelu Campos se ha mostrado contundente con Rocío Flores debido a sus continuas críticas a su amiga Rocío Carrasco. Defensora firme de la hija de Rocío Jurado desde que apareciera su docuserie hace ya un año, ha querido contestar a las continuas pullas de Rocío Flores.

“Yo creo que Rocío dejó claro que pude hablar sola, alto y muy clarito, con palabras con cierta dureza por la verdad que ella refleja, y que no ha necesitado de nadie para hablar por su boquita”, ha dicho.

Pero no ha querido quedarse ahí, y también ha tenido palabras para Jose Antonio, marido de Gloria Mohedano, y tío de Rocío Carrasco, que entró por teléfono en el último episodio de Montealto Regreso a la Casa. "A mí la postura de los Mohedano, en ningún momento me ha llamado la atención".

"Yo soy conocedora de cómo se han pronunciado en estos últimos años… unos años que han estado contaminados porque solo tenías una sola información. Yo no solo tenía la otra parte de la información, sino que también la he vivido. Desgraciadamente, no me ha sorprendido”. Y esas palabras han arrancado los aplausos del público.

Una cosa está clara. Rocío Carrasco sigue levantando ampollas cada vez que habla, pero tiene buenos aliados, que la defienden.