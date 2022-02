Vox presiona al PP tras las elecciones en CyL con el intento de bloqueo de una de las leyes estrella de Díaz Ayuso

El proyecto de ley de Autonomía Financiera, una norma con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende "blindar" la política de impuestos bajos que la Comunidad de Madrid lleva aplicando varios lustros frente a una hipotética armonización fiscal nacional, ha supuesto una aparente ruptura del entendimiento del PP y Vox en la región. Las formaciones han aprobado juntas en los últimos meses varias iniciativas legislativas, como la bajada de medio punto del IRPF o los presupuestos de 2022, pero este martes el grupo de Rocío Monasterio ha presentado una enmienda a la totalidad a la que iba a ser la próxima ley del Gobierno de Díaz Ayuso.

La iniciativa llega dos días después de las elecciones en Castilla y León, donde Vox ganó casi 137.000 votos con respecto a 2019 y pasó de uno a doce escaños. Esto convierte al partido de Santiago Abascal en decisivo en la formación del próximo Ejecutivo, un proceso que liderará el popular Alfonso Fernández Mañueco como ganador de los comicios.

Vox ha afirmado que la presentación de la enmienda a la totalidad nada tiene que ver con los resultados de Castilla y León. Su portavoz adjunto en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha justificado el rechazo al proyecto asegurando que se trata de "una ley trampa contra Vox" que además es "defectuosa" desde el punto de vista legislativo. Además, el diputado ha opinado que esta iniciativa quiebra "la igualdad" entre españoles y el suyo es "un proyecto nacional" que no puede defender estos agravios.

"Si se hubiera presentado en Cataluña, el PP pondría el grito en el cielo", ha insistido Henríquez de Luna tras la Junta de Portavoces. Un paso más allá había ido unos minutos antes la líder de su grupo en la Cámara de Vallecas, Rocío Monasterio, asegurando que el texto presentado por el Ejecutivo de Ayuso era una ley "al estilo Puigdemont". "Que no cuenten con nosotros", ha añadido la portavoz de Vox, dirigiéndose a los populares.

Si la Sra. Ayuso quiere bajar #impuestos puede empezar por eliminar sucesiones de tíos a sobrinos. Para esto siempre tendrá nuestro apoyo.

Para leyes al estilo Puigdemont que no cuenten con nosotros. https://t.co/xODNN7ukGM — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 15, 2022

Vox ha fundado el veto en el proyecto de ley de Autonomía Financiera en cuestiones de fondo del texto, un rechazo absoluto que no se había articulado hasta este martes, aunque la iniciativa lleva meses de recorrido. La intención de redactar la norma fue anunciada por Díaz Ayuso en su discurso de investidura, en junio de 2021, y los términos en los que se sustentaría se conocieron en septiembre de 2021. El Consejo de Gobierno, finalmente, dio luz al proyecto a finales de enero de 2022.

Desde el PP, precisamente, se ha puesto de manifiesto esta circunstancia. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que a Vox se le había "contado" e "informado" del proyecto de ley en calidad de socio prioritario del Ejecutivo, algo que se ha hecho con otras iniciativas legislativas, incluso antes de presentarlo.

"Quiero dejar claro que esto no es un proyecto unilateral del Gobierno", ha aseverado Serrano, que sí que ha achacado al partido de Monasterio esa "unilateralidad" a la hora de presentar la enmienda. "Hasta ayer, por decirlo de una manera coloquial, había conversaciones (entre las formaciones) sobre el proyecto", ha subrayado.

De "grave error" se ha tildado desde el Gobierno la enmienda a la totalidad. "El PP desde que ha gobernado la Comunidad de Madrid ha estado bajando los impuestos, llevamos ya 17 años bajando los impuestos, y esto ha conseguido que Madrid se convirtiera en la región con mayor peso en España", ha apuntado Enrique Ossorio, consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, este martes.

4 enmiendas totales... y posibilidad de que no salga ninguna

La de Vox no es la única enmienda a la totalidad presentada al proyecto de ley de Autonomía Financiera. Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han registrado sus propias iniciativas, por lo que todos los grupos parlamentarios en la Asamblea, a excepción del PP, han mostrado su rechazo al texto.

Hay cuatro enmiendas totales presentadas, pero existe la posibilidad de que no prospere ninguna. Vox ha asegurado que no va a votar a favor de ninguna de las mociones de la izquierda porque el objetivo que persiguen unas y otras "no es común en absoluto" y los tres grupos de la oposición no suman más votos que los populares. Si la izquierda en bloque no vota a favor de la enmienda de Vox, algo que parece improbable, lo previsible es que todas las mociones decaigan.

La votación del proyecto en el pleno será, entonces, la decisiva. Para que quede rechazado, Vox tendrá que votar en contra, que será el sentido del voto de Mäs Madrid, PSOE y Unidas Podemos. De esta forma quedaría rechazado el proyecto del Gobierno, porque si los de Rocío Monasterio se abstienen, aunque toda la izquierda vote en contra, el PP hará valer su mayoría parlamentaria y sacará adelante la ley de Autonomía Financiera del Gobierno regional.