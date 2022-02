Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir a la dirección nacional del PP que convoque el congreso de los populares en la Comunidad de Madrid, a cuya presidencia se postula. La líder del Ejecutivo autonómico había dejado en 'stand by' la petición tras la convocatoria de elecciones en Castilla y León pero, ahora que se han celebrado, ha vuelto a reclamar a Génova la convocatoria del congreso para poder preparar las candidaturas municipales a los comicios de mayo de 2023.

"Que no se siga retrasando la voz de los afiliados", ha señalado Díaz Ayuso en un desayuno informativo. La presidenta ha opinado que no está pidiendo un adelanto del congreso del PP de Madrid, sino "que no se retrase". La presidenta madrileña también ha rechazado que esta demanda, que se viene repitiendo desde la Puerta del Sol desde hace meses, suponga "presiones" al partido. "No es nada en contra, sino a favor del PP", ha asegurado.

La presidenta del Ejecutivo madrileño ha apuntado que "siempre" ha estado allí donde ha sido reclamada por el partido, en una suerte de mensaje velado hacia Génova, para apuntalar su reclamación. En la reciente campaña electoral de Castilla y León, sin ir más lejos, llegó a desplazarse hasta en tres ocasiones a la comunidad vecina para pedir el voto para Alfonso Fernández Mañueco.

Sobre los resultados electorales, Díaz Ayuso ha afirmado que los "celebra". Además, sin nombrar a Vox, parece que se ha inclinado por el pacto de gobernabilidad entre esta formación y el PP. "Que no nos importe lo que opine la izquierda", ha apuntado. Ella misma, fue investida con los votos del grupo que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea regional, y con ellos han aprobado los principales proyectos de esta legislatura.