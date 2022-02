El portavoz del Gobierno de Ayuso pide celebrar el congreso del PP de Madrid "lo antes posible" tras las elecciones en CyL

La convocatoria de elecciones en Castilla y León dejó en 'stand by' las discrepancias entre Génova e Isabel Díaz Ayuso por la celebración del congreso del PP de Madrid, al que la presidenta regional se ha postulado para dirigir la organización. Celebrados los comicios, el asunto ha vuelto a aflorar. Este lunes por la mañana, horas después del escrutinio en la comunidad vecina, el consejero de Educación y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ha destacado que los resultados cosechados por los populares "confirman" que Díaz Ayuso "tenía razón" sobre la convocatoria del congreso del PP madrileño.

"Debe haber un congreso en Madrid lo antes posible", ha aseverado Ossorio, con el objetivo de que el partido prepare las candidaturas municipales para las elecciones de mayo de 2023, que también serán autonómicas. Durante una entrevista en Telemadrid, el portavoz del Ejecutivo madrileño ha valorado positivamente el resultado cosechado por su formación en los comicios de este domingo. "Va a gobernar el PP y la coalición del Gobierno se ha dado un batacazo impresionante", ha apuntado.

El consejero de Díaz Ayuso también ha opinado sobre la posibilidad de que Alfonso Fernández Mañueco pacte su gobierno con Vox, al que necesita porque con los escaños que ha obtenido tiene mayoría en las Cortes. "Nosotros pactamos con Vox después de las elecciones y nos ha ido muy bien", ha asegurado Ossorio, que ha desgranado que el pacto con el partido que preside Santiago Abascal le ha permitido al PP sacar adelante en la Comunidad de Madrid más proyectos que durante la coalición con Cs.

"Hemos aprobado los Presupuestos, la Ley Maestra, tenemos muchísimos proyectos legislativos", no sin admitir que les gustaría gobernar en solitario. En cualquier caso, Ossorio ha estimado que no es equivalente el clima político en ambas comunidades. "No extrapolaría los resultados de Castilla y León a los de Madrid. Hay que recordar que Mañueco no ganó las elecciones anteriores, y por lo tanto, ha sido una victoria", ha zanjado.

Resultados por provincias