Desde que se anunciara la convocatoria de elecciones en Castilla y León, tras la ruptura súbita del pacto PP-Cs, este proceso hasta los comicios ha tenido una lectura en lo tocante a Andalucía, desde la región y desde las ejecutivas nacionales de los partidos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desvinculó pronto del adelanto electoral, a pesar de que desde Madrid no se veía con malos ojos que Andalucía siguiera a Castilla y León en este camino electoral.

Los resultados de ayer en CyL, donde el PP mantiene la mayoría simple pero necesitará de Vox (en lugar de Cs) para gobernar al no haber aumentado sustancialmente sus diputados, tienen también un reflejo en la política andaluza, que los partidos no han tardado en extraer.

La conclusión más notable es que no habrá adelanto electoral inminente. No es algo que se haya expresado en esos términos, pero la posibilidad estaba en el aire dependiendo de los resultados en la región castellano-leonesa. Tampoco significa que los comicios se vayan a convocar una vez se disuelva el Parlamento en el mes de septiembre, lo que podría llevarlos a noviembre. El "adelanto técnico" está cada vez más instalado en el discurso del Palacio de San Telmo. Es decir, podría haber urnas entre mayo y julio.

En cualquier caso, Moreno, que ha defendido su autonomía para decidir la fecha y ha templado los ánimos insistiendo en la "estabilidad" del pacto gubernamental con Cs, gana tiempo y calma para fijar sobre la convocatoria. Un adelanto inmediato sólo beneficia a Vox, aupado en Castilla, que lleva ya meses reclamando que Moreno de por terminada la legislatura.

Ciudadanos es el partido que afronta con más dudas su futuro en Andalucía, después de los descalabros concatenados en Madrid y Castilla y León, donde han pasado del Gobierno regional con 13 escaños a solo uno. Su líder y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, destaca que "las elecciones de Castilla y León no tienen nada que ver con Andalucía. Aquí vamos a agotar la legislatura, no va a haber elecciones". La presidenta del Parlamento de Andalucía y responsable autonómica de Relaciones Institucionales de Ciudadanos, Marta Bosquet, recordó que, "más allá del presupuestos, que no se aprobó porque no quisieron PSOE, Vox y Podemos, leyes y decretos están saliendo adelante".

Precisamente la amenaza de "bloqueo" parlamentario llevó a Juanma Moreno a advertir en enero que, de producirse, podrían adelantarse elecciones. La postura habilitante del PSOE en las recientes votaciones sobre Doñana y la Ley de Economía Circular han alejado también esa posibilidad.

Juan Espadas, que dejó la Alcaldía de Sevilla para liderar el PSOE en la Junta camino de las elecciones, sortea un adelanto que no le interesa, ya sea por el menor conocimiento del candidato en las provincias andaluzas como por los sondeos del Barómetro Andaluz. Los resultados en Castilla y León sí han servido para que exprese el que se prevé que sea uno de sus argumentos para recabar votos: la irrupción de Vox.

En este sentido, Espadas aseguró que "en Andalucía se demostrará que los ciudadanos reaccionarán cuando vean eso, que la alternativa es entre un Gobierno de coalición del PP con la extrema derecha o el PSOE". Así, según el socialista, "el centro político que quiere vender Moreno Bonilla está hipotecado por la coalición de Gobierno que se fragua entre el PP y Vox".