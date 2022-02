Ángel Ceña es el cabeza de lista de Soria ¡Ya! y uno de los tres procuradores que salió elegido el domingo para representar a la plataforma cívica soriana en las Cortes castellanoleonesas. Historiador de formación y funcionario público de profesión, Ceña se implicó en Soria ¡Ya! en 2019, a raíz de la conocida como 'Revuelta de la España Vaciada', que trajo a la capital las reivindicaciones de los territorios más despoblados y rurales del país.

Soria ¡Ya! fue en la formación más votada en su provincia, con más del 40% de los sufragios. Tras el escrutinio, Ceña consideró que la ciudadanía había dado "un golpe encima de la mesa" con sus votos, "por años de incumplimiento" y por "muchos proyectos anunciados que no han llegado a nada". A poco de iniciar conversaciones con el PP de Alfonso Fernández Mañueco para la formación de Gobierno, atiende al teléfono a 20minutos.

¿Cómo valora los resultados electorales de Soria ¡Ya! del domingo?

Muy positivamente, agradeciendo la confianza prestada. Lo que veo es euforia en la ciudad por haber votado a Soria ¡Ya! y por haber roto el bipartidismo de manera brutal. El número de votantes que nos ha elegido es una barbaridad, un disparate, si es que hemos doblado a la suma de PP y PSOE. Es muy curioso que lo que después te viene es la responsabilidad, pero lo vamos a afrontar con mucho trabajo.

¿Fue un acierto ir por libre, en lugar de con España Vaciada, que no sacó nada?

Es que nosotros teníamos 21 años de trayectoria previa. No renegamos de España Vaciada, somos cofundadores y acatamos sus principios porque consideramos que este es un problema de Estado.

"Aclararemos con quién nos reunimos, cuando y qué nos han planteado. No va a haber pactos secretos"

Primero Teruel Existe, ahora ustedes... las candidaturas locales de la España rural han pasado de anécdota a fenómeno político, ¿Qué lectura hace?

Sí, desde luego. Hemos puesto el fenómeno de la desigualdad territorial en los ordenadores de todos los medios de comunicación, en la mesa de los políticos y en la opinión de los ciudadanos. Esta victoria un antes y un después. Este fenómeno va a seguir creciendo, porque España tiene que afrontar desequilibrio territorial y la despoblación, que afecta a un 70% del territorio en su conjunto.

En campaña dijo estar dispuesto a alcanzar acuerdos de gobernabilidad con el PP ¿Le ha llamado ya Fernández Mañueco para sentarse a hablar?

El PP se ha puesto en contacto con nosotros y nos reuniremos en breve. Todavía está sin fijar la fecha. Pero, lo haremos con luz y taquígrafos. Aclararemos con quién nos reunimos, cuándo y qué nos han planteado. No va a haber pactos secretos.

"(A Mañueco) no le vamos a exigir milagros. Básicamente conectividad en los pueblos, solución a los problemas sanitarios y un plan contra la despoblación"

Mañueco ha dicho que quiere un Gobierno en solitario en Castilla y León y que no aceptará “chantajes de las provincias”.

No lo he oído yo, pero me lo ha comentado otro periodista. No sé a qué chantajes se puede referir, si ni hemos empezado a hablar. Le vamos a confrontar con sus propias promesas, O es que igual lo que no quiere es ceder a sus propios chantajes. Pero me llama la atención, porque las principales reivindicaciones nuestras las ha anunciado el PP en campaña. Como por ejemplo la segunda UVI móvil en Soria, la finalización del hospital, la unidad de radioterapia y la de ictus. Le vamos a pedir que cumpla nuestro programa, que en un 80% es el suyo, pero que en tantos años gobernando no ha cumplido. Le vamos a decir que Soria no chantajea, sino que es parte de Castilla y León.

¿Qué condición mínima lleva a cambio de su apoyo?

Vamos a la reunión con nuestro programa, no le vamos a exigir milagros. Básicamente conectividad en los pueblos, solución a los problemas sanitarios. y un plan contra la despoblación. Es decir, crear oportunidades para que la sangría demográfica cese.

"Soria ¡Ya! se presentará al Congreso y al Senado. Pensamos que tenemos que estar donde se deciden las cosas para Soria. La voz de los sorianos tiene que oírse de manera independiente"

¿Y si finalmente el PP elige gobernar con Vox?

Me preocupa eso porque sería un gobierno débil. Como lo fue en el pasado con Ciudadanos. Ya nos enteramos de que no había uno sino dos gobiernos, uno del presidente, del PP, y sus consejeros, y otro del vicepresidente y los consejeros de Ciudadanos. Y ahora suponemos que sería igual, bicefálico. Y dicen que les preocupa el cantonalismo... si lo tenían en su propio gobierno.

Visto el éxito electoral en Soria, ¿Tienen como plataforma una estrategia para saltar al ring nacional? ¿Se plantean concurrir a las municipales?

Soria ¡Ya! por supuesto que se presentará al Congreso y al Senado. Pensamos que tenemos que estar donde se deciden las cosas para Soria. La voz de los sorianos tiene que oírse de manera independiente. Y, sobre las municipales, vamos a reflexionar sobre la conveniencia de presentarnos, pero eso esta aún por decidir.