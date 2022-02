Casado avisa a Vox de que no pactará con "populistas" y aleja un acuerdo rápido en Castilla y León

La segunda jornada tras el 13-F tampoco ha engrasado un futuro de pactos, ni nuevas vías de acuerdo, ni ningún itinerario sobre el que forjar alianzas. Los partidos con posibilidades de formar gobierno, PP y Vox, tan solo han dibujado líneas rojas, fronteras que aseguran jamás cruzarán. El más decisivo de los debates es el que se libra en el seno del Partido Popular, que ayer reunió en su sede central de la calle Génova a su Comité Ejecutivo Nacional, donde sigue abierto el dilema sobre qué hacer con Vox. Una decisión estratégica fundamental para el futuro más próximo, inclinado todavía en el 'no'.

El líder del PP, Pablo Casado, sustentó esta posición y lanzó, tras reunirse con la plana mayor del partido, un mensaje lleno de referencias contra los populismos y avisos a Vox, a quien advirtió de que los límites para pactar los pone el PP y son sus "principios".

Casado, sin mencionar en ningún momento al partido de Santiago Abascal, reivindicó el centroderecha frente al radicalismo y respaldó la victoria electoral del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, de quien acreditó su política de pactos y avaló su posición frente a Vox. También su iniciativa de explorar otras fórmulas hasta sumar los 10 diputados que les faltan a sus 31 para la mayoría absoluta. Y así, lanzó su apoyo a Mañueco para buscar un gobierno en solitario del PP.

El líder del PP ve a Vox "más preocupado" por sustituir al Partido Popular que por cambiar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Solo dejó una única puerta abierta al partido de Santiago Abascal al reivindicar que su partido "dialoga y alcanza acuerdos", algo que, según dice, han hecho "a izquierda y derecha".

Vox no dará "gratis" sus 13 diputados

Mientras tanto, y en vista a una situación susceptible de enquistarse, Vox asegura que no teme volver a las urnas. "Van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox", vaticinó Abascal en una entrevista a esRadio que abrió una jornada de declaraciones cruzadas. El líder de Vox reiteró que no darán "gratis" los votos de sus 13 diputados a Mañueco y volvió a defender el "derecho y el deber" de formar gobierno a tenor del apoyo recibido.

Abascal expresó, además, la sensación de la dirección de su partido, que percibe mayor hostilidad en la dirección nacional del PP que en las filas castellanoleonesas. Por ello, agradeció el discurso "prudente" de Mañueco y desde la dirección del partido volvieron a insistir en esta idea tras el discurso de Casado: ven más proclive a pactos al líder del PP en Castilla y León y aseguran estar decididos a hacer valer los 13 procuradores que consiguieron en las elecciones para entrar en el futuro gobierno.

Ayuso: "No pactar con el sanchismo"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue la única entre los 'populares' que defendió públicamente un acuerdo con Vox: "Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos". E incidió en la misma idea después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculara una posible abstención socialista en Castilla y León a dos condiciones: a que el PP se lo pida públicamente y a una ruptura inmediata de los acuerdos de los 'populares' con Vox en Madrid, Murcia y Andalucía.

"Ahora mismo estoy gobernando en solitario y en libertad y respeto que Mañueco quiera hacer lo mismo, pero en caso de que haya que buscar pactos, preferiría pactar con aquellos que están en contra de los que secuestraron a Ortega Lara. Partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España", expuso Ayuso en referencia a los socios del Gobierno de coalición. Y apostilló: "Yo con el sanchismo no pactaría".