Anita Matamoros presume de su nueva casa valorada en un millón de euros

Con su independización, Anita Matamoros ha llegado a su nuevo hogar de lujo a lo grande. Mostrando algunas pinceladas previas al tan esperado house tour, ha presumido de parte de las estancias por su nueva casa en Majadahonda. Se trata de un inmueble que compró Makoke hace 17 años y, ya embargado, ha llegado a sus privilegiadas manos.

Desde una cocina muy luminosa, pasando por un salón con salida a la terraza a un baño de mármol, la vivienda de 174 metros cuadrados podría alcanzar hasta 1 millón de euros.

Aún sin terminar de amueblarla, la influencer ha ido dejando por instastories algunas imágenes de las diferentes luminosas habitaciones que, desde luego, no tardarán en cobrar vida con los toques personales pendientes de dar a conocer.

Camilo y Anita Matamoros son los dos inquilinos del piso de su madre, Makoke. Sin fecha prevista de que salga a subasta pública, la joven del clan Matamoros va aprovechando el espacio y aplicando las mudanzas tras cerrar sus etapas de Milán, cuando vivía junto a una de sus mejores amigas, y Madrid, donde tenía alquilado un piso con el que era su novio, David Salvador.

Anita Matamoros junto a una de sus primeras invitadas a la nueva cocina. INSTAGRAM

Anita Matamoros presume de los rincones favoritos de su nueva casa. INSTAGRAM

Por el momento, aún quedan unos 100.000 euros de hipoteca según adelantaba Kiko Matamoros: "Está embargada por Hacienda, pero hay un contencioso judicial que lo ha recurrido mi ex, quien ha presentado una demanda recurriendo la actuación de la Agencia Tributaria. Hasta que no haya una sentencia firme no saldrá a subasta pública".

Sin sentencia firme hasta dentro de unos años, Anita podría vivir en la residencia hasta el momento: "Supongo que lo que intentarán es una deriva en el tiempo, que el Supremo falle dentro de tres o cuatro años porque de momento no hay ni sentencia en primera instancia y así lleva dos años. ¿Qué es lo que pretende? Que en ese ínterin el que pague la deuda con Hacienda sea yo".

Fue justo el primer día de febrero cuando Anita Matamoros anunciaba su llegada a la nueva residencia por sus redes: "¡¡Estoy de mudanza!! Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo. Con la pregunta abierta entre sus seguidores sobre si pagarán o no la deuda pendiente, Anita continúa su día a día entre su nueva residencia.