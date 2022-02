Cuando Chanel Terrero ganó el Benidorm Fest no podría ni imaginar la ola de críticas que se le venía encima. La votación del jurado profesional del festival, contraria a la opinión general del público, supuso que los usuarios de las redes sociales expulsaran toda su bilis contra la representante de España en Eurovisión 2022.

Tal fue el acoso que la artista recibió en las redes que, incluso, se vio obligada, por el bien de su salud mental, a eliminar de su teléfono móvil la app de Twitter, donde los usuarios volcaron toda su ira. Ahora, varias semanas después, Chanel ha aparecido en Espejo público para comentar cómo está llevando la preparación de la actuación en Italia.

La cantante, que ha señalado que la victoria en el Benidorm Fest fue "bastante agridulce", ha recalcado que, desde que su actuación fue seleccionada para participar en la candidatura a Eurovisión, se preparó y entrenó "como loca". Sin embargo, con la llegada de las críticas, ha apuntado: "Hice mucha meditación y me di cuenta de que esto no es algo que yo pueda controlar". Además, Chanel ha agregado que, mientras que en Instagram está recibiendo "mucho amor", aún le da reparo volver a Twitter: "Me da mucho respeto".

En cuanto a su supuesta amistad con la coreógrafa Myriam Benedited, Chanel ha subrayado las palabras de la bailarina en Espejo público, donde esta comentó que conocía a la mayoría de los bailarines del festival y que era cierto que había coincidido con Chanel. Incluso, la cantante ha explicado que "no han hablado" y que, además, tiene pendiente mandarle un mensaje.

La representante española ha recalcado la importancia que tiene para ella que las personas "que saben" alaben su actuación y su canción. Además, ha querido alabar a sus compañeras de Tanxugueiras, quienes la apoyaron públicamente en el matinal de Antena 3: "Hemos llevado una competición supersana y luego se ha dado la vuelta en las redes. Me parece maravilloso que ellas también hayan alzado la voz contra el acoso".

"Yo soy artista y me dediqué a lo que tenía que hacer. Cuatro días antes, mi gente me preguntaba cómo se votaba y yo ni lo sabía", ha agregado la cantante, que estaba inmersa en la preparación de su actuación para que esta fuera impecable.

En lo que respecta a la actuación de Eurovisión la artista ha añadido: "Todavía no os puedo decir nada, porque no sé nada. No creo que diste mucho, pero aún estamos en el brainstorming". Además, ha agregado que desea que el estilismo vaya a cargo de Carmen Farala, quien se encargó del diseño de su traje en el Benidorm Fest.