Anita Matamoros revela que ha roto con David Salvador

Es cierto que la cuarentena y, por ende, la pandemia, han traído un boom de embarazos que se podrían llamar los coronababies, pero igual que el amor ha dado su frutos, también ha hecho que multitud de parejas descubran que quizá no estaban con la persona con la que querían pasar el resto de su vida. Y así llegamos a Anita Matamoros, quien acaba de cortar con su novio, David Salvador.

La hija de Kiko Matamoros (por mucho que esté tan enfrentada con su padre que hasta Marta López Álamo salió a la palestra a defender el apellido de su pareja) ha dado a conocer a través de una story en su Instagram, donde tiene casi 660.000 seguidores, que ella y su pareja desde hace dos años ya no están juntos.

Ha sido básicamente un 'cada uno por su lado' de toda la vida, pero lo cierto es que la joven de 20 años no quería hacerlo público hasta que no ha parado de recibir preguntas sobre cuál era el estado de su amor, también porque ella misma había permitido que sus followers le hiciesen cualquier pregunta que quisiesen que contestase.

"Bueno, a ver, no pretendía responder a esta pregunta pero es sin duda la que más os interesa", comenzaba diciendo Anita Matamoros, que aseguraba que siempre está diciendo que expone su vida "pero hay un gran porcentaje" que se lo queda para ella "y que así seguirá siendo".

"En este caso no es solo mi vida sino también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos", añadía la joven influencer, que desde hace un mes está en Milán, donde cursa un grado de Moda y Diseño.

"David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación", continuaba Anita, que reconoce que "no ha ocurrido nada en concreto", sino "simplemente cosas que pasan".

"Antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito", finalizaba antes de asegurar que ella está "superbien y muy feliz" en esta etapa de su vida. "Últimamente me estoy conociendo más y aprendiendo mucho", terminaba.