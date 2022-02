Simón, sobre cómo afrontar la pandemia en las próximas semanas: "Hemos de plantearnos un cambio radical"

Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha vuelto y lo ha hecho con un mensaje claro sobre la forma de afrontar la pandemia de COVID-19 en las próximas semanas: "De aquí en adelante, vamos a tener que plantearnos un cambio radical".

Así lo expresó este jueves en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Granada con el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y el experto Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Allí recalcó que, a partir de ahora, será necesario "aceptar un cierto nivel de transmisión en la comunidad, siempre y cuando genere casos leves o asintomáticos".

Sobre estas modificaciones en el abordaje de la pandemia, afirmó que el proceso va a ser "más rápido de lo que muchos piensan, pero no va a ser este viernes o este lunes". En su opinión, en el momento en que España consiga controlar mejor el número de hospitalizaciones y de muertes, "quizás una o dos semanas", el país estará en "una buena situación para cambiar".

"No puede ser un cambio unilateral. Tenemos que conseguir que esta nueva aproximación se comparta con nuestros socios europeos y entendamos que esta reducción de los mecanismos no farmacológicos se pueden producir porque estamos muy bien protegidos. Sin embargo, en otros países no tienen el mismo nivel de vacunación y tendremos que aceptar que algunos de estos casos entren", consideró.

En este sentido, insistió en la necesidad de evitar que entren variantes de "alto riesgo", por lo que habrá a las "de interés y preocupación".

No va a gustar a todos

El director del CCAES, no obstante, advirtió de que no todo el mundo va a recibir del mismo modo este cambio. "Algunas personas han vivido sin ninguna percepción de riesgo desde el principio. Para ellos, esto se tendría que haber hecho mucho antes y no habría habido que aplicar ninguna medida de control", dijo.

"Habrá otros que sufrirán una especie de síndrome de Estocolmo. Hemos vivido una época muy dura en 2020. Queremos salir, pero nos da miedo dejar de tomar unas medidas muy duras que han tenido un impacto sobre el público muy importante. Vamos a tener que llegar a ese equilibrio, los que todavía tienen miedo de eliminar esas medidas de control y los que piensan que nunca ha pasado nada", señaló.

"Hemos hecho las cosas relativamente bien"

Además de mirar hacia el futuro, Simón también se refirió a cómo se encaró la pandemia en el pasado y resaltó que, pese a que algunas cosas se podían haber hecho mejor con la pandemia, "lo cierto" es que la situación se ha gestionado "relativamente bien".

"Sin querer decir que hemos hecho las cosas muy bien, lo cierto es que hemos hecho las cosas relativamente bien y hemos ido aprendido progresivamente de cada una de las ondas epidémicas a las que nos hemos ido enfrentando", valoró el responsable ministerial.

Y añadió: "Hablar y comunicar de una pandemia es informar durante mucho tiempo de cosas que a la gente le gustaría no tener que oír y hace de la divulgación algo complicado que requiere paciencia y entender".