20 años del triunfo de Rosa López en 'OT': de su salto a la fama a la negligencia que casi trunca su carrera y otras polémicas

"Hoy es un día para celebrar y para recordar, para los que están y los que nos han dejado". Este 11 de febrero se cumplen veinte años del triunfo televisivo de Rosa López, la tímida granadina que se ganó a la audiencia de Operación Triunfo alzándose con el premio de una histórica primera edición. Este era solo el inicio de la carrera de Rosa de España. Un camino intenso de altos y bajos, tal y como ha expresado la propia cantante a través de una publicación en Instagram.

Su paso por el concurso de RTVE cambió su vida para siempre, en lo personal y en lo profesional. Se acuerda de todo lo aprendido y de sus compañeros, quienes ahora son sus amigos. Con ellos acumula grandes anécdotas, así como alegrías y penas. Entre ellas, la pérdida de Álex Casademunt, fallecido el pasado año en un accidente de tráfico. "Un 20 aniversario sin ese canalla que era el alma de las quedadas. Tal y como era él, seguro que le encantaría disfrutar de esta unión que forjamos a base de esfuerzo, cariño y respeto", ha recordado la artista de 41 años.

Dos décadas son suficientes para crecer en todos los aspectos, y Rosa López lo sabe. Ha pasado por el éxito, pero también por la enfermedad y los claroscuros que supone ser un personaje público. Y de todo se aprende, sobre todo teniendo el cariño de los suyos, aquellos que nunca le fallan. "Yo me quedo con todo lo bueno, que es muchísimo", asegura. Repasamos las claves de su trayectoria desde que recibiera el galardón en OT, con solo 21 años, hasta la actualidad.

Nace una leyenda: de 'OT' a Eurovisión

Nacida en Peñuelas el 14 de enero de 1981, Rosa López entró en Operación Triunfo siendo una joven sencilla que amaba cantar, y que combinaba su trabajo en distintas orquestas y bandas musicales con su ayuda en el negocio familiar. Quién le diría que, tras su éxito en La 1, se situaría en el séptimo puesto del festival de Eurovisión, donde representó a España cantando la popular Europe's living a celebration. Este fue, en 2002, su primer éxito musical, que alcanzó el número uno del conteo de la radio Los 40.

Ese mismo año grabó su álbum debut, Rosa, que llegó hasta el número uno en la lista de Promusicae con récords de ventas. Al año siguiente alcanzó la misma posición durante dos semanas consecutivas con su segundo disco Ahora y logró otro número uno en Los40 con la canción La esencia de tu voz. Triunfaron también A solas con mi corazón y Don't stop the music, baby. Por ello ganó en 2003 el premio Dial a una de las intérpretes más destacadas de España.

Tres años después recibió el reconocimiento de la Antena de Oro por su labor en el mundo de la música. Participó en varios programas de entretenimiento, como en la tercera edición de ¡Mira quién baila!, y se proclamó vencedora. Después, en la quinta edición de Tu cara me suena terminó en la segunda posición.

Retirada en un concierto y negligencia médica

La primera gira de López arrancó en julio de 2002 y terminó de forma abrupta en septiembre, cuando en el concierto de Valencia, cuarenta minutos después de arrancar el directo, la artista sufrió una "disfonía provocada por una laringitis subaguda concomitante con una hiperplasia de cuerda vocal derecha con un nódulo poliposo en cuerda vocal izquierda".

En 2017, contó en una entrevista con Bertín Osborne que había sufrido una negligencia médica como consecuencia de un tratamiento que le habría provocado, tiempo después, la casi pérdida de su voz y posterior operación de las cuerdas vocales.

"De la lesión que tenía de aquello, estuve meses sin hablar. Mi exnovio era médico y fue el que se cargó el marrón y me operó. Nadie quería operarme las cuerdas vocales", refiriéndose a su expareja Pablo Muñoz Cariñanos", contó la cantante. El reputado otorrino sevillano narró entonces que Rosa tenía un quiste intracordal en la cuerda izquierda provocado por el esfuerzo. Afortunadamente, todo salió bien: la cantante retomó sus compromisos musicales y, hasta el momento, ha publicado 10 álbumes, además de colaboraciones o sencillos.

La venta de su casa

Estos años han supuesto, para López, muchos cambios a nivel económico. "A mí me gustaría sonar más en nuestras radios españolas", llegó a confesar sobre su carrera, que en algunos momentos no le ha permitido sufragar todos los gastos que le habría gustado. "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalé en Granda... Todo eso que conseguí lo tuve que vender en una época de mi vida", explicó.

Actualmente, vive en "un pisito" donde tiene "muy poco espacio". Lo compró hace años, pero sigue pagando la hipoteca. En este sentido, la artista también sufrió un gran varapalo económico al comienzo de su carrera, pues nunca llegó a recibir los 90.000 euros del premio de OT. Alguien le había estafado esta cantidad a su padre, según contó en una entrevista con Javier Cárdenas.

La llegada de iñaki, su gran amor

Hace dos años, el amor tocó a la puerta de López. Se trataba del policía Iñaki García. "Ambos sentimos que nuestro amor es el definitivo, para toda la vida. Es un amor basado en el respeto, la comprensión, el humor y la alegría. Es la primera vez que no me cuesta presentar oficialmente a mi chico de lo ilusionada que estoy", contó la cantante a ¡Hola!

"Estuve en la parte de los técnicos viendo la actuación junto a otros artistas y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la salida iba a ser complicada por la cantidad de gente que había. En ese momento aparecieron Iñaki y su perro policía y nos ayudaron a salir", explicó sobre su pareja, a quien definió como una persona "normal, buena y maravillosa".

'Mens sana in corpore sano'

En los primeros años de su trayectoria se habló mucho del radical cambió de imagen que experimentó López. Con el tiempo integró nuevos hábitos a su vida, empezó a hacer deporte y a seguir una dieta equilibrada que le permitió perder peso. Asimismo, en los conciertos se topó con varios problemas con las tallas.

"En el mundo de la música los artistas deben tirar de showroom, con ropa especial y marcas diferentes, pero que solo suelen tener tallas hasta la 38. Me siento constantemente limitada por la talla, emocionalmente, por tiempo, dinero, esfuerzo… Ni siquiera pagando a un estilista consigues que te traiga una talla 42, y eso es algo que no me explico", lamentó la artista.

¿Problemas económicos?

Recientemente, unas declaraciones de la artista hicieron pensar que estaba atravesando problemas económicos. "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos", explicó.

Esto la obligó a compartir un comunicado en Facebook, plataforma donde desmintió esta situación. "Normalmente no entro en polémicas, porque la vida es mucho más bonita como para entrar en tonterías. [...] Estamos que no paramos, estamos de promoción y tenemos muchísimos trabajos, muchísimos proyectos. No soy una millonaria, pero tampoco estoy en la ruina ni nada de eso".

"Estamos en una época en la que todos tenemos que armarnos de buena actitud y positividad", pidió la artista andaluza. "Yo a veces me explico fatal y hay otros que se aprovechan para sacar chicha, así que ya está. Este es el mundo que me ha tocado vivir". "Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz", zanjó.