Rosa López sorprende al ser preguntada por su chico: "Yo ya estoy casada"

Rosa López se siente feliz gracias a su chico, Iñaki García, un asturiano con el que lleva dos años saliendo y con el que, además, dice sentirse casada.

La extriunfita, en declaraciones a Europa Press, a la pregunta de su se ve dando el paso del matrimonio, asegura: "Yo ya estoy casada".

Sobre si tiene algo en mente, dice: "Si me lo preguntas hace 20 años, sería una de las cosas más importantes, pero a día de hoy, con 40 y con todo lo que hemos vivido, no es lo más importante. Hay cosas muy emocionantes".

En cuanto a la maternidad, que la preguntan mucho, incluso sus fans, la cantante indica: "Últimamente no quiero ser mamá, pero hay algo en el cuerpo que te dice que tiene suceder algo emocionante otra vez, pero yo no quiero ser mamá. La naturaleza te pide que sí, pero yo no. Sería muy bonito, pero no entra en mis planes, eso tiene que estar por encima de la carrera y de todo lo que hagas en tu vida".

Sobre la reciente muerte de su compañero y amigo Álex Casademunt, que hace unos días habría cumplido 40 años, Rosa aún se siente conmocionada: "Fue muy gordo, me impactó, mi padre se me fue y ha sido una de las cosas que más me ha impactado en mi vida, que se vaya Álex. Era el tío más canalla del grupo, se estaba riendo todo el rato… Bueno, era tan canallón que nos tenía a todos riendo y juntos. La verdad es que era el alma del grupo".