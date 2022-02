Rosa López desmiente sus problemas económicos: "No soy millonaria pero tampoco estoy en la ruina"

Las últimas declaraciones de Rosa López han acaparado numerosos titulares, pues parece que la ganadora de OT 1 refería unos problemas económicos que han llamado mucho la atención.

"Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos", comentó en una entrevista con FormulaTV.

Por ello, la cantante ha decidido hablar públicamente, tanto con un post en Facebook como con un vídeo en Instagram, para desmentir esa información que se ha podido malentender.

"Normalmente, no entro en polémicas, porque la vida es mucho más bonita como para entrar en tonterías", aclaró en Instagram. "Estamos que no paramos, estamos de promoción y tenemos muchísimos trabajos, muchísimos proyectos. No soy una millonaria, pero tampoco estoy en la ruina ni nada de eso".

"Estamos en una época en la que todos tenemos que armarnos de buena actitud y positividad", pidió la artista andaluza. "Yo a veces me explico fatal y hay otros que se aprovechan para sacar chicha, así que ya está. Este es el mundo que me ha tocado vivir".

En el comunicado en Facebook al que remitía, Rosa López aclaró que los fans que le seguían y le daban esas aportaciones, que son un total de 47 personas a las que adora y con las que comparte parte de su tiempo, les da contenido exclusivo y tiene un contacto más directo con ellos.

Según ella, la gente ha sacado de contexto una frase y no ha leído la noticia entera, donde hablaba de todos sus proyectos. "Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso sí, hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas. Si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender patatas", aseguró y comentó que, de hecho, su club de fans y ella habían donado 7.500 euros a los habitantes de La Palma tras vender sus vestidos y más productos.

"No soy ambiciosa con el dinero y no me gusta cobrar por algo que me alegra la vida", confesó sobre la posibilidad de ganar dinero por enviar saludos a sus fans. "No soy millonaria, pero que ya es la segunda vez que se dicen cosas así de mi economía".

Después, la triunfita agradeció el interés de la gente que se preocupó, pero pide que muestren el mismo interés en ver las cosas positivas, y espera que se difunda igual las noticias sobre sus conciertos.