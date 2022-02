Rosa López sobrevive económicamente gracias a la aportación de sus fans: "Tengo gente que paga 4,99 euros"

En el difícil mundo de la música, Rosa López no ha dejado de trabajar. Desde que se diera a conocer gracias a la inolvidable primera edición de Operación Triunfo, hace ahora 20 años, en la que resultó ganadora, la de Granada acudió a Eurovisión y ha lanzado varios trabajos al mercado.

Sin embargo, ella misma ha reconocido en alguna ocasión que su carrera ha sufrido altibajos y nunca ha terminado de despegar. Desde 2012 no ha sacado ningún disco y ahora solo lanza sencillos sueltos. Y, encima, con una pandemia de por medio.

Por eso, no es de extrañar que la economía de Rosa se haya resentido. Hace unos meses admitió que tuvo que vender su antigua casa y su BMW para pasar a vivir en un pequeño piso del que sigue pagando la hipoteca.

Ahora, además, ha reconocido que sobrevive económicamente con la ayuda de sus fans. "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos", asegura la cantante en una entrevista a Fórmula TV.

"En los próximos Operación Triunfo deberían enseñar qué es una factura o una empresa", dice sobre su preparación en la Academia más famosa de España.

Precisamente, también habla sobre uno de los compañeros que conoció allí hace dos décadas: "Estoy componiendo una canción para grabarla con David Bisbal, pero sé que es ponerle en un aprieto".