Paulina Rubio firma la paz con Alejandra Guzmán tras años de enemistad cantándole 'Las Mañanitas'

Tanto sobre los escenarios como en su vida privada, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán han vivido una de las rivalidades más grandes dentro del star system mexicano. Han sido 30 años de desencuentros, rumores y dedicatorias envenedadas que parece que ha llegado a su final este año. Al menos, eso es lo que constata la Chica Dorada le haya cantado Las Mañanitas a su ya antigua enemiga.

Ambas estrellas sorprendían a finales de 2021 cuando anunciaron a bombo y platillo que habían "limado asperezas" (de hecho, la autora de éxitos como Baila Casanova o Y yo sigo aquí reconoció también sus enfrentamientos con Thalía) y que para demostrar que estaban en una nueva fase de su relación iniciarían este 2022 una gira conjunta por Estados Unidos llamada Perrísimas Tour cantando sus grandes hits.

Ahora, a través de sus stories de Instagram, donde tiene algo más de 1.800.000 seguidores, Rubio le ha felicitado su 54º cumpleaños a la Reina de Corazones cantándole Las Mañanitas en un close up de su rostro y resaltando que era la primera vez que hacía algo así por "la Guzmán".

"Estas son las Mañanitas que cantaba el Rey David a la roquera más cool, se las cantamos así. Alejandra, yo te quiero, que pases muy feliz cumple. Esta es la primera vez que te deseo feliz cumple. Por una gira llena de amor, de gente cool como tú y como yo. Feliz cumple, Alejandra", ha declarado la artista de 50 años.

Su extinta enemistad se remonta a principios de los años 90, cuando ambas se disputaban el amor del cantante y actor Erik Rubín, en un triángulo que rompería el propio Rubín, quien finalmente se acabaría casando en el año 2000 con Andrea Legarreta, a quien sigue unido. Paulina le dedicó a Alejandra Guzmán la canción Mío, su single de adelanto de su primer disco en solitario, La Chica Dorada, tras desligarse del grupo Timbiriche, donde también estaba Rubín. Guzmán, también de la banda contestó a Rubio con su tema Güera.

Alejandra ha agradecido todos los mensajes de felicitación con un vídeo en su cuenta de Instagram: "Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones. Mi mami, mi hermano, mi sobrino... Mis fans me mandaron globos, pasteles, comida. Me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, música, fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas".