Paulina Rubio admite que vivió grandes rivalidades con otras divas en su adolescencia

Es vox populi que, durante su adolescencia, cuando formaba parte del grupo Timbiriche en México (muy similar a lo que en España fue, por ejemplo, Parchís), Paulina Rubio y otras compañeras tenían una fuerte competencia entre ellas que les llevó a grandes enfrentamientos. Pero que sea algo conocido no significa que sus protagonistas hayan hablado abiertamente de ello casi nunca. Pero la cantante de 50 años ha decidido romper su silencio.

En una entrevista realizada en el programa Ventaneando, la Chica Dorada reconoció que sí que había otras chicas a las que vio como enemigas. "Esas rivalidades son muy ciertas. Ahora bien, ya estamos bien grandotas, ya vamos a tratar de hacer un muy buen espectáculo para todos", aseguró la artista, que no menta a ninguna de esas rivales, aunque el público sabía que se refería a compañeras en el grupo como Thalía o, más tarde, Alejandra Guzmán.

"Cuando eres adolescente, cuando estás en un grupo musical y la competencia es tan ruda... Esas son las ligas mayores, esa era mi universidad, mi tesis y ahí no había misericordia, era un 'vas por todo'", reconoció la autora de éxitos como Ni una sola palabra, Y yo sigo aquí o Baila Casanova.

Paulina Rubio, además, desveló que tanto a sí misma como a esas otras artistas les encantaba "darles esas mieles a los medios de comunicación porque les gustaba [verlas competir entre ellas]". Una etapa que considera más machista de su vida y que agradece haber dejado atrás, pues, entiende ahora, cuando las mujeres están juntas son más poderosas.

"Con los años te das cuenta de que las mujeres unidas somos más fuertes que separadas", dijo, "entonces es cuestión de que ir poco a poco en ese camino, pero yo a los 20 a lo mejor hubiera contestado diferente. En México, las rivalidades han sido históricas porque han sido más largas que las de otros grandes de la música en otras nacionalidades; hay que ser más inteligentes".

Para Paulina, es clave que en México vuelvan a trabajar conjuntamente los artistas. "Los americanos son inteligentes porque se unen Justin Bieber con Shawn Mendes y no tienen ese ego.. Ese tipo de colaboraciones es lo que ahora el público quiere, quiere ver que la gente ya puede darse la mano y dejar todas las cosas atrás y hacer una buena faena o un buen espectáculo. Yo no sé con quién voy a hacer la gira, pero va a dar mucho de qué hablar, eso sí lo puedo prometer", aseguró.

Tras semejante exclusiva, terminó añadiendo que ya no tiene ego. "Yo ya no lo tengo. A veces en la mañana le digo: 'Ego, tranquilo, que tú no eres de aquí, eres incitado y hoy no serás invitado'. Una va manejando sus bestias, sus demonios", finalizó Rubio.