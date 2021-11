Paulina Rubio revela cómo empezó su enemistad con Thalía

Paulina Rubio fue este domingo la protagonista de La entrevista con Yordi Rosado, el espacio que el presentador conduce en YouTube, y donde la cantante mexicana compartió algunos detalles sobre el ámbito profesional y personal. Entre ellos destacó su enemistad con Thalía, compañera de profesión.

La artista, de 50 años, reveló que se pelearon en Ciudad Guzmán (México), llegando prácticamente a las manos. No obstante, prefirió no profundizar en ello: "No vengo a contar ese día en concreto. De ahí puede salir toda una película".

Eso sí, la autora de Ni una sola palabra admitió que entre ellas existían roces desde hacía tiempo. Así lo afirmó tras recordar su última bronca sobre el escenario: "Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas".

Esta afirmación despertó la curiosidad de Yordi Rosado, que siguió escuchando atentamente a su invitada: "Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga".

"Decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran, y yo nunca quise tener ni al novio de Thalía ni María la del Barrio ni nada, era mi amiga", añadió antes de recordar la muerte de su amigo en común, Carlitos Pavón.

"Cuando murió Carlitos Pavón, los cuatro, Thalía, Diego, Carlitos y yo, éramos los que fuimos al concierto de Durán Durán. Nosotras traíamos cosas atoradas pero no de quien era la más importante. Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos del grupo o no, y con tener el novio y besar al otro. Yo que era la original, no me gustaba", apuntó Rubio.

Asimismo, la cantante dejó claro que su relación con Thalía es cordial y que no está tan mal como algunos piensan. "Empezamos a chatearnos hace un par de años. Me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí", sentenció.