Thalía se somete a un tratamiento para eliminar grasa de su cuerpo

Es cierto que muchas mujeres, sobre todo aquellas que tienen una imagen pública, están sometidas a presiones sociales por mantenerse en buena forma física continuamente. A veces eso hace que pasen por el quirófano para cierto retoques que, en las más de las veces, los fans no acaban de comprender. Ha sido el reciente caso de Thalía.

La cantante mexicana de 50 años, ya de por sí reconocida como una de las celebrities que mejor se cuidan y cuya cintura ha sido casi objeto de estudio por ser bastante estrecha, ha sorprendido a sus seguidores (tiene casi 19 millones de seguidores solo en Instagram) con una de sus últimas stories, en las que aparece recostada en una camilla de un centro de salud.

La artista de Arrasando o No me acuerdo ha compartido un vídeo en la que se la puede ver con mascarilla y pantalla facial poco antes de que comenzase uno de los últimos procedimientos médicos a los que se ha sometido a una endermología, una técnica de lipomasaje que también recibe el nombre de LPG, y que consiste en reducir aquellas zonas con cúmulos de grasa mediante la estimulación de la circulación y la reducción de tejido adiposo.

"Me están amarrando la cintura con plástico y todo... ¡Porque me estoy quemando la grasa! A ver qué tal me va, hace años que no me lo hago", dice Thalía en el vídeo, en el que aparece con los brazos y el vientre completamente recubiertos de plástico y vendas, solo visible el brasier que llevaba, color café, haciendo de paso promoción de su propia colección de marca de lencería, Thalia Sodi Collection.

De hecho, y a sabiendas de la imagen que transmitía, intentó agregarle un poco de humor a la situación, añadiendo que aunque solo tenía dicho sostén su sensación era la de estar en traje de baño y no de otra forma: "Eso es para las mentes cochambrosas". Por último, dejó claro que no pronto habrá otro tratamiento: "Necesito algo para mi papada ya".