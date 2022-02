Dancausa se salva de la reprobación por el caso de las menores tuteladas gracias a la abstención de Vox

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad, Concepción Dancausa, que había sido presentada por Más Madrid para afearle su gestión en el caso de las menores tuteladas prostituidas. La iniciativa ha decaído gracias a la abstención del Vox, que ha posibilitado que el PP haga valer su mayoría parlamentaria, que tiene más escaños que los que suman Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, los tres grupos de izquierda que han apoyado la reprobación.

"Es obvio que alguien no hizo bien su trabajo", ha afirmado Emilio Delgado, de Más Madrid, al defender la iniciativa. "No tomar medidas es abrir la puerta a que esto vuelva a pasar", ha agregado, y ha pedido a Vox que no apoyaran la reprobación. "Son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles", ha señalado.

Paloma García Villa, diputada de Unidas Podemos, ha defendido el respaldo de su grupo a la reprobación porque, según ha opinado, la consejera fue "insensible" al problema durante su comparecencia de la semana pasada. "No tienen remedio... da igual las oportunidades que les den", ha lamentado la parlamentaria.

Por parte de Vox ha intervenido José Ignacio Arias, el diputado que ya la semana pasada participó en el debate de la comparecencia de Dancausa. Entonces, el portavoz del partido de Santiago Abascal afirmó que la intervención no le había "convencido" y pidió más datos sobre el caso. Este jueves ha vuelto a insistir y con este argumento ha justificado la abstención de su grupo. "La vamos a dar un voto de confianza (...) vamos a tratar de que cumpla su palabra (y dé más explicaciones)", ha apuntado.

Jesús Celada, diputado del PSOE, ha justificado el apoyo a la reprobación porque las explicaciones que han recibido de la consejera sobre la trama de explotación sexual no les han convencido y, además, creen que se ha comportado de forma "insensible".

El socialista ha recordado que su grupo ha pedido una comisión de estudio para analizar el funcionamiento de los centros de menores, "para no juzgar y sí hacer un análisis profundo", pero ha lamentado que haya sido bloqueada. "Los problemas estructurales no se solucionan con una comparecencia", ha lanzado desde la tribuna a la bancada del PP.

La diputada Marimar Blanco ha defendido el trabajo de Concepción Dancausa no solo en la gestión de este caso, sino al frente de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Además, ha reprochado a Más Madrid que activara la iniciativa de reprobación antes de la intervención de la consejera, el jueves pasado. "Ya tenían la sentencia condenatoria antes de la comparecencia", ha lamentado.

En las próximas semanas habrá más iniciativas parlamentarias en torno a la red de explotación que desmanteló la 'Operación Sana' de la Policía Nacional. El PSOE ha informado de que pedirá la constitución de una comisión de investigación este caso "tras la vacía comparecencia de la consejera y la negativa de la coalición ultraconservadora de PP y VOX para esclarecerlo". Además, el grupo que lidera Juan Lobato ya registró este miércoles una proposición no de ley con medidas específicas para la protección de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid.