Los enfrentamientos de bandas juveniles que el pasado fin de semana dejaron dos muertos y varios heridos en la capital han sido protagonistas este jueves de la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional. Y ese protagonismo se ha traducido en una aparente ruptura de la tónica de entendimiento entre PP y Vox que venía dándose en los últimos meses, en los que ambas formaciones han cerrado varios pactos, entre ellos el que ha servido para tener presupuestos autonómicos en 2022.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la Agenda 2030 y ha sacado durante su turno los episodios de violencia del pasado fin de semana. Monasterio ha vuelto a pedir el cierre de los centros de menores inmigrantes no acompañados (menas), un colectivo al que ha relacionado con los enfrentamientos de los últimos días.

"Los padres estamos muy preocupados en Madrid. Cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir esperando a que vuelvan porque no sabemos si se van a cruzar con unos de estos que están a machetazos en las calles, en todos los barrios de Madrid", ha afirmado la portavoz de Vox en Madrid, que a continuación ha señalado los que, a su juicio, es la raíz de este asunto. "No es más que consecuencia de la política blanda del PP y del PSOE con la inmigración, del buenismo progre", ha aseverado.

Mientras escuchaba la intervención, se ha visto a Díaz Ayuso con un gesto de cierto hastío y, cuando le ha tocado hablar, ha sido para desmentir a Monasterio. Taxativa, la presidenta ha aseverado que le había hecho "una pregunta-mitín" y ha asegurado que no hay menores migrantes involucrados en los hechos sucedidos el fin de semana pasado en Atocha y Usera. Además, Díaz Ayuso le ha afeado a la dirigente de Vox que "mezclen" a estos menores con todos los sucesos violentos que ocurren en Madrid.

"No pierde oportunidad de volver a lo mismo (...) la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, no vuelvan otra vez a mezclarlo", ha aseverado la presidenta regional, para añadir: "Muchos personas en el caso de las bandas latinas son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted y como yo".

Esta afirmación ha levantado aplausos en el hemiciclo. Y no solo entre la bancada popular, que es habitual que celebre las intervenciones de la presidenta. Este jueves, la mayoría de los diputados de los tres grupos de izquierda han aplaudido a Díaz Ayuso, algo nada habitual. "Si usted quiere mantener este discurso estos (en referencia a Vox) no pueden ser sus socios, ni en Madrid ni en Castilla y León", ha añadido el portavoz socialista, Juan Lobato, pocos segundos después, cuando le ha llegado el turno de palabra.

Ayuso insiste en la acción conjunta con Delegación e Interior

"Estamos teniendo una serie de problemas evidentes de seguridad que tendremos que atajar", ha reconocido Díaz Ayuso, a la vez que ha vuelto a insistir que este es un problema en el que la Comunidad necesita de la ayuda de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior. "Una persona no integrada da igual dónde haya nacido. No estando integrada, es un problema para todos", ha opinado la jefa del Ejecutivo autonómico

La receta para atajar estos episodios, en todo caso, no la ha relacionado la presidenta exclusivamente con la seguridad, también ha afirmado que son necesarios, al menos, "formación y empleo". El resto de la respuesta a Monasterio sobre los episodios violentos no se ha escuchado: a Díaz Ayuso se le ha terminado el tiempo de intervención y su micrófono se ha apagado. Ha seguido hablando unos segundos más dirigiéndose a Vox, pero no ha sido audible fuera del hemiciclo y lo último que se ha visto es a la presidenta bajar su micrófono con un aspaviento y entre aplausos, ya solo de los diputados del PP.