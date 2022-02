Fabiola Martínez habla sobre el estado de salud de Bertín Osborne tras pasar el COVID: "Está bien"

Bertín Osborne fue uno de los muchos famosos que tuvieron que pasar la Navidad aislados tras dar positivo en coronavirus en mitad de la sexta ola. El presentador confesó en su momento que se había encontrado bastante mal y, desde entonces, parece que no ha conseguido recuperarse del todo.

Así lo reveló él mismo hace diez días en un vídeo de Instagram donde se lamentaba tener que aplazar todos sus compromisos laborales, incluido un concierto para el día de San Valentín, por las secuelas del Covid-19.

"Me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado", explicó el artista: "El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas después de un covid como que yo he pasado". Aunque no es nada grave, recalcó que no se sentía bien y era mejor parar por un tiempo.

En ese momento desapareció de sus redes sociales y ha vuelto recientemente con más energía para anunciar próximos programas de Mi casa es la tuya en Telecinco. Fabiola Martínez ha confirmado esta mejoría en su última aparición pública.

La que fuera su mujer durante 14 años, le ha quitado importancia al bache de salud y ha recalcado que solo son "secuelas" de la enfermedad. "He hablado con él y me ha dicho que él está bien", ha comentado ante las cámaras en el estreno de la película Uncharted en Madrid.