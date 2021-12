Bertín Osborne revela su positivo en covid y sus tristes Navidades: "Pasé la Nochebuena, Navidad y todo solo"

Bertín Osborne fue el protagonista de la Navidad en Telecinco. El presentador y cantante protagonizó un especial de Mi casa es la tuya, el espacio en el que el artista entrevista a diferentes personalidades en sus propias casas.

Esta emisión, sin embargo, fue algo peculiar, pues fue el presentador el entrevistado al calor de su hogar. Toñi Moreno hizo los honores y fue la encargada de entablar una conversación con el cantante y su familia sobre su vida.

Entre otras cosas, en ella el cantante lamentó haber sido un padre ausente y haberse perdido tantos momentos de sus hijas mayores.

Días después de la grabación y emisión del especial, ha sido el propio artista el que ha confirmado que se contagió de Covid-19.

"He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien", reveló el cantante en Sálvame sobre sus Navidades más tristes.

También habló de cómo vivió estos días en soledad. "Aburrido, organizando y ordenando la casa durante el confinamiento. Me he dedicado a la limpieza y al orden".

"Es lo que nos toca y así está todo el país, que le vamos a hacer", aseguró Bertín sobre la realidad que vive actualmente el país.