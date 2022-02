El exministro de Defensa José Bono ha advertido este miércoles de que España "no es la más lista de la clase" en esta materia y que, por ello, "no debería ir de los primeros" al conflicto que puede devenir en Ucrania tras las tensiones en las últimas semanas en las que Rusia ha desplegado 120.000 efectivos en la frontera con este país del este de Europa.

Para el exministro, Europa "tiene mucho más que perder que los Estados Unidos", que controlan la Alianza Atlántica. Según ha contado, cuando él acudía a las reuniones de la OTAN, "todos los ministros de Defensa" tenían el mismo tiempo, pero era obvio "quién mandaba". "Y también Reino Unido", ha añadido

"Los demás teníamos el peso que teníamos y eso es lo que sigue pasando", ha explicado Bono, para añadir después que él optaría por la paciencia y la no precipitación porque, además, "la UE tiene muy poca persuasión militar". Eso sí, al ser preguntado directamente por qué haría él si ocupase el puesto que actualmente ostenta Margarita Robles, ha asegurado que "lo que pidiera el presidente".

Bono dirigió el Ministerio de Defensa entre 2004 y 2006, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compitió en las primarias del PSOE. Antes fue presidente de Castilla-La Mancha con seis mayorías absolutas consecutivas y después ocupó la Presidencia del Congreso de los Diputados. Ahora está retirado de la vida política y habla sin tapujos de la actualidad y así lo ha hecho en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

En relación a las tensiones en Ucrania, ha llegado a decir que tanto Estados Unidos como Reino Unido han tenido o tienen en la actualidad dirigentes a los que ha calificado como "gamberros". Así, ha señalado directamente al norteamericano Donald Trump y al británico Boris Johnson, pero después ha citado también al ruso Vladimir Putin.

Defiende a Batet y señala al PP

Como expresidente del Congreso, Bono también ha comentado la polémica desatada a raíz de la convalidación de la reforma laboral después de que un diputado del PP, Alberto Casero, votase a favor por error y el decreto saliera adelante pese a que los dos diputados de UPN rompieran la disciplina de voto. Los 'populares' denuncian la actuación de Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, de no convocar a la Mesa cuando le advirtieron del error del sufragio. Sin embargo, Bono ha asegurado que "lo hizo muy bien".

En este sentido, ha recordado que aunque el Congreso reguló el voto telemático en 2012 incluyendo la llamada de comprobación, esta orden cambió tras la irrupción de la pandemia. "No se podía estar llamando a 200 diputados", ha explicado.

En este punto, ha señalado al PP por "querer convertir en categoría un error de un diputado". "Lo importante no es el error, sino que el PP no haya votado favorablemente" a la reforma laboral, ha explicado, añadiendo que le parece "gravísimo" que los 'populares' intentasen tumbar una reforma "pactada entre Gobierno, sindicatos y empresarios" que, incluso, fue "avalada" por Fátima Báñez, ministra de Trabajo del PP cuando Mariano Rajoy aprobó su reforma en 2012. "A veces, Casado me da pena, quién le aconseja", ha remachado.

Espaldarazo a Sánchez: "No puede hacer otra cosa"

Bono también ha utilizado el acto para apoyar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a su contraria postura a hablar con los nacionalistas catalanes -dimitió del Ministerio por el Estatut-, opina que Sánchez "no puede hacer otra cosa distinta a lo que ha hecho, que ha sido pactar con quienes le quitaban el sueño", en referencia también a las declaraciones del presidente en las que rechazaba, en campaña, pactar con Unidas Podemos. "La alternativa podría haber sido [Albert] Rivera en vez de irse a la abogacía, pero no lo hizo", ha añadido.

El expresidente del Congreso ha lanzado un alegato a favor del Gobierno de coalición, aunque su deseo sería que gobernase el PSOE en solitario. "No creo que estemos para buscar alternativas de salvación nacional; me parece que está mucho peor el PP que el Gobierno", ha afirmado.