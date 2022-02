El pasaporte Covid pierde fuerza: solo cuatro autonomías lo exigen y Andalucía podría eliminarlo en cuestión de días

La necesidad de mostrar el pasaporte Covid para entrar en bares, restaurantes u otros establecimientos públicos es cada vez más minoritario. La última comunidad en olvidarse de él ha sido Baleares, que este jueves ha adelantado su eliminación a partir del sábado cuando en principio estaba prevista para final de mes. Por su parte, Navarra anunció este miércoles que decaerán todas las restricciones y con ellas también la exigencia del certificado de la UE, mientras que La Rioja lo ha dejado reducido solo para el acceso a hospitales y centros sanitarios. Solo la Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia y Andalucía lo siguen pidiendo, aunque esta última puede que deje de hacerlo ya la semana que viene.

Los contagios están a la baja en todos el país y con ello se suceden las decisiones hacia la normalización de la vida pública que en algunos casos tienen como protagonista el uso del pasaporte Covid. Si antes de la pasada Navidad eran minoría las que no lo exigían para entrar en lugares públicos -Madrid, las dos Castillas y Extremadura-, ahora las tornas han cambiado y son menos las que sí lo hacen.

Mapa del pasaporte Covid a mitad de diciembre. Asturias y La Rioja se sumarían después. Carlos Gámez | Clara Pinar Cotarelo

Tras la Navidad, las primeras en prescindir del pasaporte Covid fueron Asturias y Cantabria, cuyo director general de Salud Pública, Reinhard Wallman, reconoció que ya no tenía sentido debido a la alta contagiosidad de la variante ómicron, también entre los vacunados.

Esto ocurrió a finales de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechazó también la petición del Gobierno de Javier Lambán para ampliar su uso para incluir restaurantes, cines y gimnasios, además del ocio nocturno. En el sentido contrario, desde el pasado fin de semana Aragón ya no lo exige en hostelería tampoco y su uso ha quedado reducido solo a la entrada en hospitales y residencias, como hará también La Rioja.

También el pasado fin de semana la hostelería de Cataluña quedó eximida de pedir el pasaporte Covid a sus clientes, después de una relajación de medidas que incluyó también la reapertura del ocio nocturno.

Como fichas de dominó, otras dos comunidades que han sido especialmente rígidas en cuanto a las restricciones, País Vasco y Canarias, también eliminado ya la exigencia del pasaporte el pasado fin de semana . Las islas fueron las primeras en obtener el aval judicial para reclamarlo, el pasado verano, para entrar en hoteles y ahora solo pedirá autorización judicial para que los establecimientos puedan exigirlo a la entrada de forma voluntaria. Los que lo hagan, serán compensados con aforos más amplios.

Mantener el pasaporte

En esta enumeración, quedan solo cuatro comunidades donde sigue siendo necesario mostrar el certificado Covid de la UE para acceder a establecimientos públicos, aunque sus gobiernos encaran el futuro de la medida con distintas actitudes.

Por una parte, la Comunitat Valenciana, Murcia y Galicia no tienen todavía una fecha en la que podría dejar de ser obligatorio. El presidente valenciano, Ximo Puig, insiste en que esta herramienta "ha funcionado", si bien no para frenar los contagios -puesto que las vacunados pueden también infectarse de Covid-, sí como llamada de atención y para crear "espacios más seguros". En esta comunidad estará vigente, de momento hasta e 28 de febrero. Y en Murcia, hasta el 25 de este mes.

Por su parte, Galicia volverá a pedir el aval de su Tribunal Superior de Justicia para prorrogar la obligatoriedad de presentar el pasaporte Covid en los ámbitos actuales, que también incluyen a la hostelería. "Los indicadores epidemiológicos muestran una tendencia descendente, tanto en la tasa a 7 días, como en la tasa a 14 días. No obstante, estos valores siguen siendo elevados, lo que indica que el virus continúa teniendo una elevada circulación”, ha apuntado su Consellería de Sanidad.

En Andalucía sigue también vigente, pero no está claro que vaya a mantenerse y su gobierno decidirá la semana que viene si pide o no una nueva prórroga a la Justicia. Fuentes de su consejería de Salud apuntan que no está decidido todavía pero aluden a las últimas decisiones que se han tomado con respecto a la Covid, como el fin de la mascarilla al aire libre, como elementos que se tendrán en cuenta.