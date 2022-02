¿Podría desaparecer el tiempo?

Seguro que alguna vez has oído hablar del fenómeno cósmico denominado Big Bang que dio origen al Universo como hoy lo conocemos. Un punto con un tamaño más reducido que un átomo produjo esta gran explosión y el espacio-tiempo arranco inmediatamente después de este fenómeno.

Entonces, ¿cómo surgió el tiempo? ¿Es posible que desaparezca en algún momento? Nació a la par que el universo, y "el modo en que este acabe (si es que llega a hacerlo) determinará también si podría extinguirse el tiempo", explica en 'The Conversation' Or Graur, profesor titular de astrofísica en el Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth.

¿Cómo nace el tiempo?

A partir de ese pequeño punto estalló el universo y empezó a expandirse al instante, haciéndose cada vez más grande, en lo que conocemos como Big Bang. Un misterio que trata de resolver la ciencia. "En 1998 se descubrió que el universo se expandía cada vez más rápido, pero seguimos sin saber por qué", aclara el experto en astrofísica.

Investigadores y expertos de todo el planeta continúan tratando de buscar respuesta a estas lagunas del conocimiento. "Debe tener algo que ver con la energía que existe en el vacío espacial y llamamos a este nuevo fenómeno 'energía oscura'". Todavía se sigue trabajando para conocer la naturaleza de dicha energía, pero "ya estamos en disposición de prever diferentes formas en que el universo podría llegar a su fin", destaca.

Estos son los escenarios estudiados por la ciencia

En este sentido, una de las teorías es que si la energía oscura no fuera demasiado poderosa "implicaría que el universo tardaría una infinita cantidad de tiempo en expandirse hasta alcanzar un tamaño infinito", por lo que el tiempo no desaparecería nunca.

Por otro lado, si la energía oscura fuera muy intensa "podría hacer que el universo se expandiera tan rápido que todo lo contenido en él quedara arrasado". Sería un escenario al que los expertos han llamado Big Rip, por el que el universo se extinguiría y, consecuentemente, el tiempo.

El último escenario que plantean es el denominado Big Crunch en el que "el universo dejaría en algún punto de expandirse y empezaría a contraerse otra vez", detalla Or Graur. Así, el universo se haría cada vez más pequeños, provocando un choque entre galaxias y cuando se hubiera reducido a un tamaño realmente pequeño, "el tiempo desaparecería". No obstante, algunos expertos consideran que "el Big Crunch no significaría el fin del mundo, sino que simplemente marcaría el punto medio de su existencia".