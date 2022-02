Barcelona se prepara para el resurgimiento de su ocio nocturno: "Tenemos muchas ganas de ver a la gente divirtiéndose"

Cataluña entra en la cuenta atrás para la nueva reapertura del ocio nocturno, que reabrirá la noche de este jueves al viernes después de casi dos años prácticamente cerrado, con algunas aperturas intermitentes y con restricciones. Esta vez, el Govern permitirá que los locales abran sin límite de aforo ni de horario, y tampoco se solicitará el certificado covid. Eso sí, la mascarilla en estos espacios será obligatoria, aunque es sabido que esta medida es complicada de aplicar a ciertas horas.

Ramón Mas, secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona y presidente de la patronal España de Noche, ha expresado que desde su sector encaran la nueva apertura “contentos”, y ha recordado el duro golpe que supuso el último cierre del 24 de diciembre, justo para Nochebuena: “Fue un varapalo muy grande, no lo esperábamos”.

“El año empieza ahora para nosotros, con la esperanza de que no vuelva a haber otra vuelta atrás. Esto ya tiene que haber acabado”, ha explicado Mas en declaraciones a 20 Minutos.

Asimismo, ha recordado que el hecho de cerrar las discotecas “no corta la interacción” de las personas, ya que las fiestas se desarrollan en otros espacios, e incluso hay jóvenes que van expresamente a Madrid en AVE para ello. “Yo creo que ahora el Govern reflexionará y tomará otras medidas”, ha valorado.

'Sold out' en solo dos horas

A pesar del miedo de volver a ser cerrados, los establecimientos también afrontan la reapertura con ilusión por reencontrarse con sus clientes y disfrutar de la noche de nuevo. Es el caso de Razzmatazz, una de las salas más emblemáticas de Barcelona. Su dueño, Daniel Faidella, ha explicado a este diario que tienen “muchas ganas de disfrutar de nuestro público y de ver a la gente divirtiéndose y bailando”.

Los clientes parecen compartir esta emoción, y es que las entradas para el primer fin de semana de reapertura de Razzmatazz ya están totalmente agotadas. De hecho, para la primera noche -la del jueves al viernes-, hicieron sold out en tan solo dos horas, y después ocurrió lo mismo con la noche del viernes y la del sábado.

“Esperamos que no haya más mareos, porque lo que hemos sufrido estos dos años no tiene nombre”, manifiesta Faidella, quien también espera que se siga el ejemplo de otras comunidades de España y de Europa, donde “el ocio nocturno no ha sido criminalizado hasta el punto de dejar todo abierto excepto a nosotros”.

Metro abierto toda la noche

En vistas de la resucitación del ocio nocturno en la capital catalana, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado este martes que el metro volverá a funcionar ininterrumpidamente todo el sábado por la noche a partir de este fin de semana, tal y como hacía antes de la pandemia, para dar servicio a los usuarios que necesiten desplazarse por la ciudad de madrugada.