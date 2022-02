El principio de acuerdo para aumentar las comisiones a los loteros es recibido como "inaceptable" por parte del sector

Dieciocho años después, la lucha de los loteros por aumentar las comisiones ha salido adelante. Este último año han sido varias las manifestaciones que se han llevado a cabo, donde incluso el día más importante para este sector, el día de la Lotería de Navidad, muchos loteros decidieron cerrar y salir a la calle como forma de protesta. Es por ello que la conquista de esta reivindicación histórica debería haber marcado un hito para las administraciones de lotería... sin embargo, muchos loteros han recibido la noticia con incredulidad, al considerar que la subida no es ni "justa" ni "aceptable".

Hace casi cinco meses las calles de Madrid se tiñeron de azul con cientos de loteros venidos de todas partes de España para pedir "comisiones justas". Según reclamaban, la subida de más del 35% del IPC en estos 18 años no se había visto reflejada en el incrementado de sus ganancias por cada boleto vendido, lo que les había llevado a una fuerte perdida de poder adquisitivo. Es por ello que desde 'Loteros en la Lucha', el movimiento que ha organizado en los últimos meses las movilizaciones multitudinarias, creían que el porcentaje de ese amento debía ser significativo.

Las ganancias de las administraciones de lotería provienen de las comisiones que reciben por cada venta y por los premios que pagan a los clientes agraciados. Así, por el Sorteo de Navidad el lotero se lleva el 4% de cada décimo (80 céntimos); en la Lotería Nacional la comisión es del 6 % del importe bruto de la venta; en juegos activos (La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Quintuple y Lototurf) reciben el 5,5 %; y por último en la Quiniela y Quinigol el 6 % del importe bruto de las ventas.

Pese a que desde 'Loteros en la Lucha' pedían una subida de varios puntos, al no estar constituidos como asociación no han podido participar en la negociación con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). No obstante, tras las movilizaciones, Loterías aceptó reunirse el próximo día 10 de febrero con los representantes de este movimiento. Sin embargo, las avanzadas negociaciones con las agrupaciones representantes del sector (ANAPAL y FENAMIX), alcanzaron un acuerdo este martes, dos días antes del encuentro con 'Loteros en la Lucha'.

A falta de que el consejo de administración de SELAE lo ratifique, la esperada subida de comisiones de los loteros será de 0,5 en la Lotería de Navidad y 0,4 en los juegos activos.

Discrepancias entre las asociaciones y 'Lotero en la Lucha'

"Nos alegra comunicar que, por fin, tendremos una subida de comisiones". Con esta frase comenzaba el comunicado publicado este martes por ANAPAL, en el que explicaba que, además de la subida de comisiones, La Primitiva y BonoLoto tendrán un sorteo más a la semana y confirmaron que SELAE trabjará en dos juegos nuevos, que podrían ver la luz en 2023-2024.

Según ha explicado a 20minutos Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, "estos cambios ayudarán a que los loteros generen más ingresos y, por lo tanto, más comisiones".

Además, Muñiz añade que es "SELAE quien considera que solo puede negociar con las asociaciones que tienen un mínimo de representatividad, por eso el acuerdo es con nosotros que, además, llevamos desde abril en negociaciones".

No entienden lo mismo desde 'Loteros en la Lucha', que consideran que "es mucha casualidad que hayan sacado todo esto unos días antes de que hablaran con ellos", según ha hecho saber a este medio Joaquín Monroy, portavoz del movimiento. "SELAE ha preferido adelantarse y no esperar a la reunión ni a que estemos formados como asociación, que será en poco tiempo" y donde aseguran que serán "la asociación con más socios".

"Digan lo que digan, tras 18 años, no vamos a engañar a nadie, todos estos nuevos movimientos han sido por las movilizaciones, no hay más", asegura Monroy.

Desde ANAPAL afirman "entender la insatisfacción", pero añaden que "las pretensiones (de 'Loteros en la Lucha') son muy altas y no muy realistas".

"Una subida claramente insuficiente"

Para el movimiento de loteros esta subida es "claramente insuficiente". Según afirma el portavoz, esta subida significa que en juegos como La Primitiva el aumento no llega a medio céntimo y en la lotería de Navidad a diez céntimos.

"He estado calculando en dinero de una administración media y estamos hablando quizás de unos 4.000 euros anuales. A mucha gente le parecerá mucho, pero en doce meses en un negocio con alquileres cada vez más altos, salarios, cuota de autónomos, aumento de la luz… Con lo que nos han subido ni cubrimos la subida de este año de todas estas cosas, ya no te digo de la subida de los últimos 17 años", explica Monroy.

Para Muñiz, el porcentaje de aumento "no es el mejor al que podíamos haber aspirado, pero no es un mal aumento". Según ANAPAL, la subida significará para la mayoría de puntos de venta una subida media en sus comisiones anuales de un 6%, algo que "tal y como está la situación, no es como para rechazarlo".

¿Seguirán las movilizaciones?

Aunque la reunión convocada para este jueves entre SELAE y 'Loteros en la Lucha' se mantiene pese al principio de acuerdo con las asociaciones, desde el movimiento reconocen "estar perplejos" y "no saber muy bien como se va a desarrollar".

"No creemos que sea justo lo que están haciendo", afirma el portavoz, que reconoce que "puede que haya que seguir haciendo huelgas", pero que por el momento desconoce cuál será el próximo paso.

"Lo suyo sería que echaran para atrás este acuerdo y que se negocie otro. Seguimos exigiendo lo mismo que el primer día, que se abra una negociación, y esta subida no lo es", sentencian Monroy, que considera que "no crearon este movimiento para aceptar algo así, sino algo que fuera justo para todos".