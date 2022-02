La madre de Desirée estaba "tranquila, relajada" y "con conciencia plena" tras el crimen: "No tenía ninguna alteración"

Ana Sandamil, la madre de Desirée Leal y única acusada de su asesinato, estaba "tranquila, relajada" y con "conciencia plena" horas después de hallarse el cadáver de su hija en su cama, cuando un médico la examinó por un supuesto intento de suicidio. "No tenía ninguna alteración en ese momento", ha destacado un facultativo en la segunda sesión del juicio por el asesinato de la niña, ocurrido en mayo de 2019 en Muimenta (Lugo).

Este martes han declarado una técnico de emergencias sanitarias, así como un médico y una enfermera, que acudieron al domicilio del suceso horas después de los hechos para prestar asistencia a la acusada por un supuesto intento de suicidio con pastillas.

El médico que la atendió ha apuntado que la mujer estaba con "un nivel de conciencia máximo", así como "tranquila" y "relajada", sin "ninguna alteración en ese momento". "No se la veía irritada", ha añadido. La técnico que acudió a ese servicio ha subrayado también que estaba "coherente y normal" y que incluso pudo darles de memoria los números de su tarjeta sanitaria.

Esto se contrapone a la versión dada por la acusada, que alega que no recuerda lo que sucedió porque se encontraba en un estado de psicosis y ansiedad extrema tanto ese día como semanas antes, cuando pensaba que "la vigilaban" e incluso "oía voces".

Episodios de alteración

Durante la segunda sesión del juicio, sin embargo, solo el novio de la acusada ha sostenido que conocía estos episodios de alteración. "No me cogía el teléfono, si me veía, hacía como que no me conocía últimamente. No quería salir de casa, estaba muy nerviosa siempre", ha dicho ante el tribunal y el jurado, "no era ella, para mi no era ella".

Por el contrario, los demás familiares y amigos tanto de la acusada como de su madre que han pasado por la Audiencia este martes han explicado que no tuvieron conocimiento de que estuviese pasando por episodios de psicosis, si no por una depresión, y que su comportamiento las últimas veces que tuvieron contacto con ella fue el habitual. Una de las testigos, que la vio un día antes de los hechos, ha afirmado que estaba "normal".