El ingreso del actor Jordi Sánchez en el hospital tras haberse contagiado de coronavirus supuso un vuelco para los amantes del cine y la televisión españoles. Ahora, Vanitatis ha publicado una carta inédita que el intérprete ha escrito tras haberse recuperado completamente de la infección del virus. Unas líneas que el actor ha escrito a su yo del pasado para advertirle de lo que iba a ocurrir.

En la misiva, Sánchez reflexiona acerca de la enfermedad que casi le cuesta la vida: "Mi querido compañero y amigo: el motivo de la presente es para hacerte saber la que se te viene encima, desde hoy y en los próximos meses, y que ni en tus sueños peores podrías imaginar. El domingo, en el AVE Barcelona-Madrid, vas a sentir escalofríos y a suponer que no va bien la cosa. El lunes próximo, cuando llegues al rodaje de Señor, dame paciencia, y te hagan la prueba del covid, van a decirte lo que ya suponías, que te vayas a casa, que has dado positivo".

El actor continúa narrando su experiencia al sentir que la vida le daba un revés que no esperaba: "Después de ocho días en tu piso de Madrid, con fiebre persistente y encontrándote no demasiado mal, una médico amiga va a mandarte una ambulancia, porque no ve claro que la cosa no esté remitiendo, y cuando llegues al hospital te van a dar un susto: "Te vamos a intubar, si quieres llamar a alguien…". El actor ha comentado este martes, en Espejo público, donde ha apuntado que "estás bien y, de un día para otro, te pones malísimo. Te duermen y cuando te despiertas estás hecho una mierda".

Según la carta, la primera persona a la que llamó para comunicarle su ingreso fue para Eli, su pareja, quien logró tranquilizarle. Sin embargo, el artista prefirió no hablar con sus hijos, pues no contemplaba la posibilidad de despedirse de ellos. Después, llamó a su madre quien, recientemente, había sufrido la pérdida de su esposo -padre del actor- y, por tanto, no quiso ofrecerle toda la información, por lo que optó por contarle una mentira piadosa: "Para no preocuparla le dirás que te van a ingresar porque tienes el bicho y que no podrás llamarla desde el hospital, porque allí no te dejan, pero que esté tranquila, que todo va bien. No le dirás que te intuban y menos que te duermen".

Durante su intervención en el matinal de Antena 3, Jordi Sánchez ha destacado que lo peor de la enfermedad fue, al cabo de 24 días, despertar: "Fue horrible. Te despiertas con mucha medicación. Creía que había muerto mi hijo y tardé un día y medio en darme cuenta de que no era verdad". En su carta, el intérprete destaca: "Te dolerán todos los huesos, hasta las manos. No podrás andar, no podrás escribir, no sabrás si puedes tragar, te costará dormir y no van a dejarte ni comer ni beber. Serán dos días horribles".

Sánchez ha agregado que habló con Alberto Caballero para pedirle que, en la serie que tenía que grabar con él, le dejara "minusválido", pues no sabía si podría volver a caminar. Pero, según explica en su carta, "en muy poco tiempo todo mejora y la vida comenzará a ponerse en el lugar de siempre": "Vas a ser el hombre más feliz del mundo y vas a llorar como un niño de puro alivio, de agradecimiento, de alegría extrema".

"En algo más de una semana vas a empezar a andar con ayuda de la fisio, vas a empezar a escribir, a comprobar que puedes volver a tragar, a comer, a beber, a ducharte y a sujetar la tablet sin que pese ciento veinte kilos… Y por fin, un día, que te parecerá que nunca iba a llegar, te dirán que puedes irte. Y te irás encantado. Fuera te estará esperando gente a la que quieres mucho. No toda, porque todavía no se puede viajar por el bicho, pero la suficiente, y una avalancha de mensajes preciosos de desconocidos te van a desbordar y emocionar".

En su charla con los colaboradores de Espejo público, el actor ha querido destacar que, desde que se contagió de Covid-19, "la gente, por la calle, en lugar de decirme que le he gustado en una película o en una serie, me preguntan cómo estoy".

"Pisarás el asfalto como si fuese el cielo", agrega el actor en la misiva. Además, Jordi Sánchez ha aprovechado su intervención en el matinal para contar que ha mandado su carta a Antonio Resines, que actualmente se encuentra luchando contra el coronavirus: "Sé que la ha leído y que ahora se encuentra mejor que antes".