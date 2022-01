Jordi Sánchez recuerda su infierno con la covid: "Fue como si hubiese envejecido 30 años"

El actor Jordi Sánchez ha explicado este martes en Antena 3 Noticias cómo vivió el pasado año su recuperación tras hospitalizar en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 24 días por complicaciones con la covid-19.

El intérprete de La que se avecina ha relatado en numerosas ocasiones el infierno que atravesó tras contraer el coronavirus a finales de enero de 2021, teniendo que ingresar en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Sin embargo, su experiencia sigue impactando, pues muchos temieron por su vida.

"Me dormí, me desperté 24 días después y sentí que había envejecido 30 años", ha contado, añadiendo que "no podía hacer nada, ni escribir, ni andar... nada". Sánchez, que tardó meses en recuperarse, ha admitido que la enfermedad le enseñó que "se puede morir de un día para otro".

El intérprete, que celebra el estreno de Señor, dame paciencia en Atresplayer Premium, confesó en su primera entrevista tras abandonar el hospital, en El Suplement, de Catalunya Ràdio, que las alucinaciones que vivió a causa de la medicación influyeron en su estado de ánimo.

El artista vivió "en un mundo paralelo durante 24 días": "Fue terrible. Estaba tan drogado que pensaba que todo aquello era cierto. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños. Me desperté supertriste y cuando me dijeron que no estaba muerto me puse a llorar".