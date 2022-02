La nueva reforma de Sol y la retirada de la 'ballena': "¿Eso que han puesto ahí, lo van a quitar? Pues igual queda mejor"

Una mañana cualquiera en el centro neurálgico de Madrid. La Puerta del Sol está repleta de gente. La mayoría de paso, cargadas con maletas o bolsas de ropa. Muchas otras personas esperan a algo o simplemente descansan sentadas en los bancos circulares que rodean las dos grandes fuentes.

Un turista fotografía los edificios decimonónicos que rodean la plaza, un joven dibuja con un carboncillo la Real Casa de Correos. La Policía identifica a un grupo de jóvenes que están apoyados sobre la estructura que marca la entrada a la estación de Cercanías, apodada "la ballena".

La vida cotidiana en el gran ágora de la capital de España se volverá a ver interrumpida en unos meses, cuando la plaza afronte la enésima reforma con el fin, esta vez, de peatonalizar completamente el espacio por primera vez en más de un siglo.

"Es fundamental y venía pensando en todo lo que se atacó a la anterior alcaldesa por peatonalizar y es una cuestión lógica en las grandes ciudades así que todo lo que sea mejorar y que sea un entorno más amable, pues mejor", declara Javier, un viandante de unos 30 años que asegura venir a menudo a pasear por la zona.

"Todo lo que sea mejorar y que sea un entorno más amable, pues mejor"

"Me parece mejor que no haya coches, para que la gente que venga a ver Madrid, que es muy bonito, no tenga interrupciones", opina, por su parte, Marcelino, un vecino de 80 años del cercano barrio de Lavapiés.

Cuando se les pregunta por un aspecto que les gustaría mejorar de la plaza, más allá de la ausencia de coches, ambos responden lo mismo. "Quizás algo más de vegetación que hay demasiado cemento", declara Javier. Marcelino se muestra algo más escéptico: "Otras veces han hablado de que en la Puerta del Sol iban a poner árboles, pero lo veo un poco complicado con el Metro y todo eso. No es muy factible yo creo".

Efectivamente, los árboles que sí formaban parte del proyecto inicial presentado por los arquitectos Ricardo Sánchez y José Ignacio Linazasoro, han desaparecido del definitivo, cuyos detalles se hicieron públicos la semana pasada.

Los motivos, según los propios arquitectos, son estéticos, técnicos -la plaza está prácticamente hueca- y de patrimonio, dado que no se puede tapar la vista de los edificios históricos del entorno. Las obras empezarán, según afirmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "en los próximos meses".

Los vecinos reclaman servicio de autobús

Si para los paseantes y clientes de los negocios de la zona, una plaza peatonalizada solo traerá buenas noticias, los vecinos tienen una objeción importante sobre una de sus consecuencias: la pérdida del servicio de una línea de autobús.

"Dejan incomunicados a una zona de La Latina, el barrio de Palacio y Sol, donde viven entre 20.000 y 25.000 personas, para acceder al barrio de Tetuán o Estrecho a través de la línea 3", explica Javier, portavoz de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina. "Pensamos que se puede ser compatible el uso que se está dando actualmente, el uso peatonal, con la convivencia de la línea 3, un microbús que puede pasar por la plaza".

"Dejan incomunicados a una zona de La Latina, el barrio de Palacio y Sol, donde viven entre 20.000 y 25.000 personas"

Javier porta una carpetilla debajo del brazo con el documento con el que ya han recogido más de 800 firmas entre los vecinos para pedir una solución, además de varios mapas y datos sobre circulación de vehículos por la plaza actualmente, a pesar de que los vehículos privados llevan sin tener acceso por la carretera que cruza Sol desde el inicio de la pandemia.

Según señala la asociación, 336 vehículos, entre carga y descarga, policía y servicio de la sede del Gobierno autonómico, atraviesan diariamente la plaza, por lo que, según defienden, un microbús sería totalmente compatible con una plaza peatonal.

"Se está produciendo una transformación donde se prima todo el ocio y la hostelería respecto a lo que necesitan los vecinos"

"Lo que está pasando con el autobús es algo que refleja un problema que hay a nivel de todo el casco histórico", opina, por su parte, María, otra vecina y miembro de la asociación. "Se está produciendo una transformación donde se prima todo el ocio y la hostelería respecto a lo que necesitan los vecinos. Este era un ámbito predominantemente residencial y ahora está totalmente terciarizado".

Descontento entre los quiosqueros

Además de plasmar la peatonalización en el adoquinado de la plaza el proyecto de reforma incluye también la reordenación de algunos de los elementos más característicos de la plaza.

La idea de los arquitectos Sánchez y Linazasoro, cuyo proyecto fue elegido de entre otros 146 recibidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), es crear un espacio lo más despejado posible y reforzar las líneas que marcan los edificios de la Puerta del Sol. Para ello, se situará una larga hilera curva de bancos de piedra en el lado norte de la plaza, en cuyos extremos se localizarán la estatua de la Mariblanca, que llegó a Sol en los años 80, y la osa y el madroño, alojada allí desde 1964.

El resto de elementos serán alineados desde el edificio de La Mallorquina hasta el de Apple. Esto incluirá la estatua ecuestre de Carlos III, que actualmente ocupa el espacio central de la plaza desde 1994, una nueva fuente y los quioscos de prensa, cuyos propietarios han recibido con amargura la noticia de una nueva reforma en su plaza.

Carlos lleva 42 años trabajando como quiosquero en la Puerta del Sol. Cuando empezó, su puesto estaba arrinconado en una de las estrechas aceras que tenía entonces una plaza dominada por los coches y autobuses.

En 1986, la acera norte fue ampliada hasta, aproximadamente, la ubicación actual de la estatua de Carlos III. En 2009, la plaza quedaría casi completamente peatonalizada, salvo un pequeño carril que unía la calle Mayor con la Carrera de San Jerónimo, el espacio cuya peatonalización culminará esta reforma, que también obligará a Carlos a volver a desplazar su quiosco.

"Me parece innecesaria, me parece que hay muchas cosas más necesarias que esto tal y como está la plaza", declara Carlos desde el interior de su puesto. "Esta reforma se aprobó a los tres años de acabar la obra de siete años que habíamos tenido y que nos obligó a cambiar no solo de sitio, sino de puesto, que no sabemos qué vamos a hacer con él".

El fin de la ballena

La principal víctima colateral de la reforma será uno de los últimos elementos que han aterrizado en Sol en las últimas décadas: la cubierta exterior de la entrada a la estación de Cercanías, conocida popularmente como "la ballena" por su peculiar estructura, que fue instalada hace tan solo 13 años.

La ballena creó polémica desde el mismo momento de su instalación, por su particular estética muy poco acorde con las armónicas formas de la plaza, aunque también encontró, como en todo, sus partidarios.

Más allá del gusto estético, la estructura de vidrio estaba generando un problema de seguridad, dada la tentación, muchas veces no reprimida, de muchos viandantes de trepar por sus paredes, especialmente en momentos de gran afluencia a la plaza como en manifestaciones o grandes eventos.

Por todo esto, el Ayuntamiento ha optado por su retirada y que sea sustituida por una urna transparente que permita que los edificios de toda la plaza se puedan ver desde ambos lados.

Mari Carmen, una vecina adoptiva de la ciudad, tiene una visión más bien nostálgica de la plaza y, por tanto, no muestra ningún tipo de ilusión por la nueva reforma. "Esto no es como era antes nada, a mi me gustaba más como estaba. Eso que han puesto ahí del Metro…", declara, señalando con cierto desprecio a la ballena. Su ánimo cambia un poco cuando se le informa de que esa estructura tiene los días contados. "Ah, ¿lo van a quitar?, pues entonces igual queda mejor".