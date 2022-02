La entrevista de Kiko Rivera el pasado miércoles, en la que reveló detalles íntimos y privados de su hermana Isa y confesó que ya no la considera su hermana, han generado una gran polémica que ha afectado incluso al futuro laboral del DJ. Sin embargo, parece que el hijo de Isabel Pantoja podría haberse arrepentido de sus declaraciones, más o menos.

Su hermana intervino este jueves en El programa de Ana Rosa para contar que estaba tremendamente dolida y consideraba que lo había hecho para hacerle daño, pero en Ya son las ocho confesó que lo que reveló formaba parte de su privacidad y no debía haberlo contado.

Kiko Hernández ya aseguró el propio miércoles que Kiko Rivera le había dicho que estaba arrepentido, pero que "pedirá perdón por lo que se haya podido malinterpretar", pareciendo que estaba echando balones fuera.

Y parece que Isa Pantoja confirmó que su mensaje tenía ese tono, pues a Sonsoles Ónega le explicó que recibió un mensaje de su hermano: "Me ha pedido perdón, pero para decir lo que me ha dicho mejor que no me lo hubiera enviado".

Además, por sus declaraciones, parece que la colaboradora no parecer querer aceptar las disculpas. "Prefiero no aceptar su perdón y seguir con mi vida, no me queda más remedio. Es una manera de protegerme yo, de ponerme bien y mirar por mí", opinó.

"Es un perdón, pero no sé si lo hace a última hora de hoy por la presión. No es capaz de procesar lo que está diciendo", consideró. "No creo que se dé cuenta de que lo que hace es bastante grave. La entrevista la hizo hace días y el mensaje llega ahora y ya es tarde".

"No voy a tener relación con él. Es que esto no puedo seguir así, si no le pongo un freno, no va a parar", añadió. "Me demuestra que no ha cambiado y que sigue teniendo los mismos valores que hace diez años cuando yo tenía 16 años".