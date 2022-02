Isa Pantoja, sobre las palabras de Kiko: "Siempre se ha creído superior a mí, pero esa barbaridad es para hacerme daño"

Las polémicas declaraciones que Kiko Rivera hizo en una entrevista para la revista Lecturas han abierto aún más la brecha existente entre el DJ y su hermana, Isa Pantoja. La joven, que actualmente se encuentra inmersa en sus estudios, ha afirmado no ser capaz de concentrarse.

El programa de Ana Rosa ha contactado con Isa para, a través de una videollamada, saber cómo se encuentra la joven tras las palabras de su hermano, en las que el DJ confesó haber pegado a Isa cuando esta le dijo que pretendía suicidarse. Por este suceso, Joaquín Prat no ha considerado oportuno preguntar a su compañera.

Tras las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas' en contra de su hermana Isa Pantoja, el hijo de la tonadillera se ha convertido en el centro de todas las críticas. Las reacciones no han tardado en llegar, entre ellas la de la otra protagonista de la historia, Isa Pantoja, a la que no han sentado nada bien las declaraciones de su hermano. A Isa Pantoja no le han sentado nada bien las declaraciones de su hermano.

Durante su intervención, la hija de Isabel Pantoja explicado que lleva bastantes meses sin tener contacto con Kiko y no solo eso, sino que lejos de disculparse, en la mañana de ayer "se reiteraba en sus palabras". El presentador del Club Social ha insistido en saber qué ocurriría si el DJ llamase a su hermana, a lo que esta ha respondido: "Ahora pienso en por qué podría llamarme y me hubiera valido ayer, pero hoy, después de todo lo que ha pasado, siento que ni siquiera se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal".

Isa, muy afectada, ha agregado que "ha sido cuando le han cerrado las puertas de Secret Story cuando él no ha tenido más remedio que pensar un poco en lo que había hecho" y que no sabe "hasta qué punto serían sinceras sus disculpas". La joven ha apuntado que no sabe por qué ha contado estos sucesos y que, en otras ocasiones, ella no ha dudado en contestarle, pero "decir esa barbaridad" es para hacerle "daño".

"Leyendo la revista, no me creía que esas hubieran sido palabras de él porque, además, las dice con un odio increíble. Siempre le he visto con rabia cuando ha hablado de mí, pero jamás con el odio con el que le vi ayer. Aparte no quererme y de considerarse superior a mí, que lo he visto siempre en otras entrevistas, el odio tan tremendo que me hace sentir porque es increíble todo lo que me dice", ha señalado la colaboradora del matinal de Telecinco.

"No sé realmente por qué lo hace, pero sí sé lo que a mí me ha causado, que no es enfado ni rabia, es daño y dolor. El día que pasé ayer fue horroroso", ha señalado Isa, a quien Joaquín ha defendido de su hermano alegando que la joven solo "ha contestado a una barbaridad tras otra" en el plató de El programa de Ana Rosa.

Isa ha comentado que solo ha recibido un mensaje de su prima, Anabel Pantoja, con quien tiene pendiente una conversación tras la confirmación de su ruptura con Omar Sánchez. Isabel Pantoja no se ha puesto en contacto con ella, pues sigue retirada de la vida pública en Cantora. La joven ha recalcado que Kiko no les "quiere y hay que asumirlo", aunque ha reconocido que le "duele" porque es su hermano. Además, Isa ha agradecido la inmensa cantidad de mensajes que ha recibido por parte de otras personas.

"Es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia o, en este caso, que mi propio hermano, que no duda en destrozarme públicamente y, no contento con eso, sigue insistiendo en que tiene razones para hacerlo justificando algo que es inmoral", ha sentenciado Isa Pantoja.