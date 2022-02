Kiko Rivera, arrepentido tras su polémica entrevista: "Ha dicho que pedirá perdón por lo que se haya podido malinterpretar"

Este miércoles, Kiko Rivera se convirtió en el centro de la polémica a causa de la entrevista que dio en la revista Lecturas. "Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. No la considero mi hermana", fueron los titulares que dio y por el que le llovieron numerosas críticas.

La revelación de ese detalle tan serio e íntimo de Isa Pantoja le trajo consecuencias, y la primera visible fue que Secret Story canceló su colaboración con él, pues el DJ iba a pasar varos días con los concursantes en la casa.

Su hermana ha reaccionado este jueves en El programa de Ana Rosa y, muy dolida, ha comentado que "esa barbaridad" la ha contado para hacerle daño: "No me quiere y se considera superior a mí, que lo he visto siempre en otras entrevistas".

Sin embargo, parece que él ya está arrepentido, tal y como aseguró Kiko Hernández en Sálvame. "Las declaraciones han tenido consecuencias importantes que afectarían a su persona, a su profesión y a trabajos futuros", declaró el tertuliano.

"Le he dicho que me parecía muy heavy el tema de la entrevista y él ha dicho que la mejor opción sería lanzar un comunicado o pedir disculpas por algunas cosas que se han podido malinterpretar de la exclusiva", contó el colaborador de televisión, que habló con él por mensaje. "Se arrepiente de algunos comentarios que se han hecho en esa publicación y seguramente pedirá disculpas a su hermana".

"De lo que más se arrepiente es de que, a lo mejor, no se han contado las cosas tal y como se dicen. Que una cosa es hablado y otra leerlas", añadió. "Él está alucinado de que esté ocurriendo todo esto".