Laura Matamoros impacta con su vientre solo un mes después de dar a luz

A finales de diciembre, Laura Matamoros volvió a ser madre con el nacimiento del pequeño Benjamín. Ahora, la influencer, que pasó un duro posparto, poco a poco va retomando su actividad en las redes sociales y empieza a compartir algunos looks en los que muestra su espectacular recuperación.

Una de sus últimas publicaciones es la que precisamente ha desatado la locura entre sus seguidores. Y lo ha hecho porque han podido comprobar que Matamoros hace gala de una espectacular figura y un vientre plano que para nada hacen sospechar que acaba de ser madre.

Así, la hija del colaborador Kiko Matamoros ha compartido un look en el que combina unos leggings flare de animal print con una camiseta cropped y una chaqueta de cuero.

Los comentarios no se han hecho esperar y todos alaban a la influencer y alucinan con ella. "Cualquiera diría que has dado a luz hace un mes !!...@_lmflores ❤️❤️", "Ya estas con la tripita afuera !!!! 👏👏👏👏 Toma yaaaaaa!!!!" o "Estás guapísima y con un tipazo. No parece que hayas tenido un bebé hace tan poco tiempo. 🌷🌷☘️🍀", son algunos de los piropos que se han podido leer como respuesta a su post.

Hace unos días, Laura se sometió a un nuevo retoque estético que promete hidratar su piel desde el interior a través de un pinchazo de ácido hialurónico.

En esta ocasión, ha querido hacerse un tratamiento en la Clínica Bayón denominado redinsificador de la piel para hidratar su piel y que parezca más luminosa.

Asegura que es ácido hialurónico "sin volumen", alertando a sus seguidores que este pequeño retoque que se ha hecho y que les recomienda no aporta "relleno" ni tampoco duele.